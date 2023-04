A vasútmodell-kiállítás hosszú hagyományra tekint vissza a józsai közösségi házban, de a koronavírus-járvány miatt 2020 óta nem tudták megrendezni a felejthetetlen élményt nyújtó bemutatót. Idén viszont újra kisvonatokkal népesül be az intézmény egyik terme, amelyben látható lesz, hogy a kényszerszünet ideje nem tétlenséggel telt: a szervezők az eddig látott modulokat csinosították, és újakat is létrehoztak – tudatta közlésében a Hajdú Expressz Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület.

Sőt, egy igazi különlegességgel is készültek. – A kiállításon szélerőmű és napelempark formájában bemutatjuk a megújuló energia termelésének egyes módjait is – árulták el.

Azok számára, akik már foglalkoznak vasútmodellezéssel és azoknak is, akik épp mostanában kapnak kedvet hozzá, a kiállítás ideje alatt vásárlási lehetőség is nyílik a modellekből és kiegészítőkből – új és használt darabokból is.