A település polgármestere, Tiszai Károly köszöntőjében ünnepi pillanat is helyet kapott: testvértelepülési megállapodást írt alá a Velencei-tó partján álló Kápolnásnyék polgármesterével. Ezzel a szövetséggel mindkét község kölcsönösen támogatja egymást, szorosabbá fűzik együttműködésüket a kulturális élet és a sport, a hagyományőrzés és a népművészet területén egyaránt.

Bede Róbert mesterszakács kemény szívű zsűrielnök, de tudja, milyen íze van a szeretetnek. – Nemcsak azért jövünk ide, mert kivétel nélkül mindig jól érezzük magunkat, hanem azért is, mert tudjuk: itt nagyon szeretnek minket. Ezt az érzést kapjuk vissza minden évben Nagyrábén – fogalmazott. Az ítész nemcsak kóstolt, hanem munka közben is alaposan szemügyre vette a készülő finomságokat.

A hajdúszováti Négy Évszak Kulturális Egyesület tízéves rutinnal, de szokványosnak semmiképpen sem mondható menüvel jelentkezett a hagyományőrző megmérettetésre. Az egyesületi elnök, Tóth Károly egyben főszakács is, aki büszkén mutatja a portájukon rotyogó gigantikus mennyiségű galamblencsegulyást. Nem kertel: helyezést remélnek a Bede Róbert mesterszakács elnökletével pontozó zsűritől, mint megtudjuk, nem is véletlenül. – Hagyományőrző étel a galamb és a lencse is, így tesszük mi össze gulyássá – magyarázza, hozzátéve, hogy négy éve hetven csapat közül a legszebb tálalásért járó különdíjat „kanalazták be”, ezért is hajtja csapatát a versenyszellem.

Megjegyezte végül, hogy egyfajta kulináris főpróba is ez a szervezetnek, mely nyáron részt vesz majd a 10. Hajdúszováti Hajdú Ízek Fesztiválján.

A részvétel a fontos elvén, ám annál lelkesebb elsőbálozóként rotyogtatta a bakonszegi módra megálmodott hentestokányát a Berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Iskola csapata. A séf itt is a csapatkapitány, vagyis Nagy Zoltán igazgató. Rutinos pedagógusként tudja, hogy a fiatalok előbb-utóbb megkörnyékezik a rotyogó üstöt, így érthető is, hogy nem a zsűrinek, hanem sokkal inkább maguknak főznek, azt viszont mindennemű szakmai ráhatás nélkül.

Búcsúzóul úgy összegeztünk, Nagyrábé közösségi életének különös bája, s annak természetes evolúciója van, melyet egyrészt a 15 éve életre kelt ízfesztivál, másrészt a találkozó miatt ideérkező résztvevők adta sokaság színesít esztendőről esztendőre.

SZD