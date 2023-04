– Szívből táncoltak, még ha az ütemet eltalálni nem is mindig sikerült! – kezdte értékelését félig tréfásan Gyöngyösi Sándor Nívó-díjas táncpedagógus a „Rubin cipők” VIII. Mozgásművészeti Tehetségkutató és Minősítő Versenyen a város művelődési központjában április 27.én, csütörtökön.

A megmérettetést megálmodó szakember a zsűri elnökeként elmondta: szereti, ha a tánccsoportok tagjai egymásra figyelnek, mert akkor valósul meg a megálmodott koreográfia. Úgy vette észre, sokat fejlődött az utánpótlás, s egyre ügyesebbek a kisebbek is. Örül a visszatérő csapatoknak, mert rangot adnak ezzel a versenynek. Gyöngyösi Sándor még hozzátette: jövőre is szívesen látja a mostani fellépőket is őket, hogy megnézze, mennyit fejlődtek.

A Piruett táncstúdió gyerek csoportja is színpadra állt

Forrás: Marján László

A bronz fokozatnál mindenki jobbnak bizonyult

Mindezek előtt azonban – saját emlékeit felelevenítve, mikor még ő maga hozta tanítványait hasonló versengésekre - Majosi Pálma, a Nádudvart is magában foglaló Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a népes, több száz főt számláló mezőnyt.

A verseny magas színvonalát jelzi, hogy bronz fokozatot nem osztott ki a szakmai zsűri a 61 produkciót látva. Ezüst, minősítést hat performansz (26 fő), Arany elismerést 32 produkció (208 fő), míg a legmagasabb Rubin minősítést 23 előadás (109 fő) kapott ezen a napon. Az izgalmak kedvéért a fellépések sorrendjében osztották ki a jól megérdemelt elismeréseket.

A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében zajló tánc-seregszemlére hét egyesületből, intézményből érkeztek vármegyeszerte. Nádudvar mellet jöttek fellépők Debrecenből, Derecskéről, Hajdúszoboszlóról, s Püspökladányból is, a versenyzők több kategóriában (aerobic, show, utcai és modern tánc, színpadi mazsorett, magyar néptánc, fitnesz és vegyes) adták elő színpadi produkcióikat.

Marján László