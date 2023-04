Sok érdeklődőt vonzott a nádudvari művelődési központ kiállítóterében május 5-ig megtekinthető kiállítás, amelyet a Virágos Lajosné Kozák Anikó hímző népi iparművész, az egyesület titkárának hortobágyi népdalcsokra vezetett fel.

Nádudvar polgármestere, Maczik Erika, illetve Tóthné Budaházi Judit a művelődési központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének és a Bihari Népművészeti Egyesületnek elnöke nyitotta meg a jubileumi kiállítást. Ennek keretében részletesen ismertette az egyesület létrejöttét és annak négyévtizedes munkásságát is. 153 fős tagságuk Hajdú-Bihar megye 15 településén tevékenykedik, továbbá budapesti, Jász-Nagykun-Szolnok megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő alkotók is erősítik a szervezetet. Beszédét követően Kolozsvári István egy tő bazsarózsával ajándékozta meg az ünnepelt civilszervezetet, mondván ez a virág a boldog élet és az egészség szimbolikája.

Hubert Erzsébet tárlatvezetést tartott

Forrás: Marján László

Az egyesület elnökének, Hubert Erzsébetnek tárlatvezetését élvezhette ezután a publikum, aki a kiállító hatvan alkotó mintegy kétszáz művét mutatta be pár percben. Összesen 14 kézműves mesterség munkáiból adnak ízelítőt.

A kiállítás két hét múlva tovább vándorol, hiszen Székelyhídon, Sárándon és Debrecenben is ideiglenes otthonra lel egy-egy időre. A kiállítók és az egyesület célja: az értéket, a hagyományt tovább éltesse, azt átültesse a mai korba is, hogy esztétikumával együtt is viselhető, hordható, használható ruhadarab, eszköz váljon, maradjon a XXI. században is.

Bazsarózsa ajándékba. Kolozsvári Istvántól Hubert Erzsébet vette át a virágot

Forrás: Marján László

A ceremónia zárásaként széki dalcsokrot hallhatott a nagyérdemű Lévai Kristóf Lajos a sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola 8. évfolyamos diákjának előadásában.

Marján László