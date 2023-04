1868. április 1-jén Nádudvaron hunyt el Lukács Dénes honvéd ezredes, az 1848-49-es honvéd tüzérség főparancsnoka. Ezen alkalomból méltó megemlékezést szerveztek a Nádudvari Látogatóközpontba szombatra.

A Nádudvari Települési Értéktárba felvett érték lett a közelmúltban Lukács Dénes élete és munkássága, valamint a nádudvari katolikus temetőben található Lukács Dénes és a Lukács család sírjai. Ezen értéktár bizottság elnöke, Maczik Erika polgármester megemlítette: személyes emlékei is vannak: már gyermekkorában gyakran jártak a katolikus temetőbe saját őseik hantjaihoz, s ott gondozták Lukács Dénes sírját is. Akkor tanulta meg édesapjától: a hőseinkről is meg kell emlékeznünk! A Lukács család jelenleg is élő tagjaival évek óta ápolja a kapcsolatot. Városi szinten is igyekeznek méltó emlékezést adni a szabadságharcot követően Nádudvaron élő tüzérezredeshez, ezt jelzi a látogatóközpontban álló életnagyságú viaszszobor is. Élete, munkássága példamutató a magyarságnak, a nádudvariaknak. Ő adta a magyarságnak az első földgömböket is.

Dr. Kedves Gyula hadtörténész, ezredes elmondta, hogy jó, ha a kisközösségek megtalálják saját hőseiket. Lukács Dénest ő is jellemteljes embernek nevezte, majd hadtörténészi szemmel közelítette meg az ő életútját.

Ezután részben a hadtörténész szavaira is reagálva Lukács Dénes leszármazottjai személyes családi történeteiket, relikviáikat osztották meg a kegyelettel emlékező nézőközönséggel. Neves ősük a későbbi uralkodót, Ferenc Józsefet – a família legendáriuma szerint – hadi tudományokra és lovaglásra is tanította.

Telefonon még a 106 éves Gizi néni, Lukács Dénes dédunokája is bekapcsolódott az emlékezésbe, aki csak azét nem volt jelen személyesen, mert éppen influenzás, de pár éve már járt itt.

A nap folytatásaként a Kincsesházban folytatódott az emlékezés, amely a katolikus temetőbeli koszorúzással zárult.

Marján László