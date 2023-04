Hajdúböszörmény időről időre képes bebizonyítani, hogy bőkezűen bánik minden földi jóval, ami a régmúlt ma is pompás értékeivel kapcsolatos. Erről tanúskodott szombat délután az az összkép, ami a Haont a lován méltán büszkén feszítő Bocskai szobra körül fogadta. A település tavaszi fesztiváljának második napján egyazon időben, 15 órakor csendült fel a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes asszonykórusa és néhány méterrel távolabb jó pár lóerő: a Citroën Kacsáé, Wartburgé, a Pontiacé, és több tucat autóremeké, melyeket délelőtt értő és laikus látogatók egyaránt ámulva csodáltak meg.

A veterán négykerekűek méltán népszerű bemutatójához csatlakozott az az 1948-ban az USA-beli Toledo-ban gyártott Willys Overland Jeep is, melynek tulajdonosa önmagáról nem szívesen beszélt, az autóritkaságot viszont annál büszkébben mutatta meg.

A 2. világháború után már nem volt szükség katonai Jeep-re, ezért kezdték el – a megmaradt alkatrészekből – gyártani annak lakossági változatát. A Hajdúságban még egy amerikai háborús veterántól is elvárható, hogy alkalmas legyen eke, borona vagy vetőgép vontatására, ahogy képes ez az oldtimer is. Az ohio-i vidék gazdasága akkoriban igényelt egy olyan járművet, ami négy személyt vagy 300 kilogramm terhet tudott szállítani, vagy két és fél tonnát vontatni, akár úttalan utakon is. A kiállított jármű Nebraskából került Magyarországra, „unmolested”, vagyis háborítatlan állapotban.

Mint megtudtuk, ma Magyarországon egyébként is az a jármű kaphat OT-rendszámot, amit gyári állapotban őriztek meg, előírásba ütköző átalakítást nem végeztek rajta, vagy az eredeti állapotnak megfelelően, korhű technológiákkal és anyagokkal restaurálták, és mindezt hatósági átvizsgálás igazolja.

A legkisebbek sofőrt játszottak, a felnőttek a karosszériát vagy a motort bújták, míg az idősebbek egy-egy régivágású modell mellé érve csak legyintve nyugtázták, hogy az ő ifjúkorukban még ez volt a legmenőbb és legmodernebb autó. Az oldtimerek bemutatója után a tulajdonosok slusszkulcsot ragadtak, a szemrevaló modellek felvonulását a hagyomány szerint ezúttal is hangos dudálás kísérte.

SZD