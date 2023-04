Bár csütörtökre és péntekre Hajdú-Biharban is még havazott és ehhez erős szél is társult, a Magyar Közút munkatársai már napok óta szedik fel az utakat védő hófogó rácsokat. Ugyanakkor ezekre a napokra ismét készültségbe helyezték a téli útviszonyok megszüntetésére szolgáló gépeket. Ezekről is, továbbá a nagyon gyenge tél közútjainkban való kártételeiről is kérdezte a Cívishír a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ahonnan Pécsi Norbert Sándor, a társaság kommunikációs osztályvezetője válaszolt.

Ebből megtudtuk, hogy a Magyar Közútnál a téli üzemeltetési időszak 2022. november 10-én kezdődött és 2023. március 16-án ért véget.

Ez idő alatt a Hajdú-Bihar vármegyében 37 nehézgépjárművel, nyolc rakodógéppel és hét hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális munkagéppel összesen 62 ezer kilométeren végzett a társaság síkosság elleni védekezést 2 ezer 529 tonna útszóró só és 116 ezer liter kálcium-klorid oldat felhasználásával.

A 2022-2023-as téli anyag kezdőkészlet megfelelő mennyiségű volt a vármegyénkben, 7 ezer 992 tonna útszóró só, 109 ezer liter kálcium-klorid oldat és 493 tonna érdesítő anyag állt rendelkezésre, amelyeket szükség esetén tudtak pótolni, így a síktalanítási munkáknak nem volt akadálya.

– Az átlagosnál enyhébb téli időjárásnak köszönhetően a közút téli időszakában kevés havas nap volt (vármegyei átlagban három nap), és 46 síkos napot jegyeztek. A megelőző védekezés, a hóeltakarítási munkák és a sófelhasználás is az átlagosnál kevesebb volt. Márciusban a nem megszokott hidegbetörés következményeként kialakult időjárás miatt több napon át megelőző védekezést alkalmaztunk, továbbá a következő napokban is várható a térségben hóesés, így ismét 12 órás váltott műszakokban, folyamatosan végzik majd a közút munkatársai a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat – folytatta válaszát Pécsi Norbert Sándor, aki az utak állapotáról is beszélt.

Elmondta, a téli időszakban az időjárás és a forgalom hatására több kátyú keletkezik az utakon, ott is elsősorban a korosabb vagy forgalmasabb útburkolaton.

A javításokat a társaság jellemzően a Magyar Közút útellenőri szolgálata által végzett rendszeres hibafeltárások alapján ütemezi, de figyelembe veszik a lakossági bejelentéseket is és a burkolathibák balesetveszélyességét, továbbá az egyes útszakaszok forgalma alapján végzik el a munkákat. A balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő kátyúkat az észlelés, bejelentés után azonnal javítják. Amennyiben egy forgalomra veszélyes kátyút nem tudnak egyből javítani, ideiglenesen táblázással jelzik az úthibát a közlekedőknek. A téli hónapokban alapvetően ideiglenes jelleggel, hideg aszfalttal tudtak csak dolgozni, mivel a meleg aszfaltot keverő telepek olyankor zárva tartanak. A meleg aszfaltos technológia egyébként jóval tartósabb, de azt csak tavasztól őszig tudják alkalmazni.

Jelenleg Hajdú-Biharban 17 kilométeren hófogó rácsok visszaszedése, cserjézési munkálatok befejező fázisai, ág darabolási, padka kátyúzás, valamint elszállítási és szegély melletti seprési munkák zajlanak.

A munkavégzésre minden esetben előjelzésekkel, korlátozó táblákkal hívjuk fel a közlekedők figyelmét, ezért kérjük, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében az autósok figyelmesen, a kihelyezett jelzéseknek és a KRESZ-szabályoknak megfelelően közlekedjenek. Indulás előtt az aktuális napi munkavégzésekről érdemes tájékozódni társaság Útinform szolgálatánál – hívta fel a figyelmet Pécsi Norbert Sándor.

CH