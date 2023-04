Szezonnyitó rendezvényre várta a környéken élőket a DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház csütörtökön délután; a Föld napjához kapcsolódóan „zöld” élményprogramokkal. Az általános iskolások kreatív ismeretterjesztő foglalkozáson vehettek részt, megtudták, hogyan lehet otthon fürdősót készíteni, valamint ökojátszótéren játszhattak, illetve fűszernövény-vetési és balkonkertészeti tippeket is kaptak.

Forrás: Kiss Annamarie

Az eseményen Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere és a körzet önkormányzati képviselője a Vénkert közösségi életének változásáról beszélt.

Kiemelte: a terület teljes átalakításánál több szempontot is figyelembe vettek. A lakosság igényei elsődlegesek voltak, de fontosnak tartották, hogy ne csak egy infrastruktúra fejlesztés valósuljon meg egy épület- és parkfelújítással, hanem arra is odafigyeltek, hogy kiemelkedő legyen a közösségi élet, melynek motorja a Borsos-villa.

– Teljesen életre kelt a Vénkert, közel ötven rendezvényt szervezett meg a DEMKI tavaly, több mint tíz csoportosulásnak adott helyet a villa. Nagyon jó közösségi élet alakult ki, volt itt gyermeknap, ünnepi rendezvény, továbbá számos kiállítás. Próbáljuk azt is kihasználni, hogy a Vénkert egy oktatási központ, ahol van iskola és óvoda, ezért a gyerekek nevelésére is hangsúlyt fektetünk a jövőben is – emelte ki az alpolgármester. Hozzátette: nem messze van egy közösségi kert, amit a bérházban élő kertkedvelők előszeretettel használnak.