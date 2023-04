Az első húsvét hajnalán az Élő Isten a legkorábban érkező a Jézus sírjához. Ő nem temetni, hanem talpra állítani jön. Nem szöktet, hanem szabadít. Nem sírrabló, hanem sírból feltámasztó Atya. Az Élő Isten nem engedi Fiát múmiává tenni, eszmévé vagy dogmává merevíteni. A feltámadás minden fogalmat szétrepesztő, a szókészletünket túlszárnyaló esemény, amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem gondolt, olyan távlatokat hordoz.

Húsvét közel hozza a megelőzhetetlen mennyei életerőt. Szükségünk is van rá, mert a halálos erők folyamatosan és látványosan mutogatják magukat, félelmet keltenek, és az emberi gyöngeségre emlékeztetnek bennünket. A halál erőinek működésrendjéhez hozzátartozik az akadályoztatás, a torlasz, az elzárás, a nyomasztó és pusztító erő, a tehetetlenség bilincse.

A tömegsírok, a kilőtt tankok, a lebombázott épületek, a fegyverropogás, a szirénák hangja ma is a halál erőit hirdetik. Megsokasodtak újra a brutalitás fantáziadús formái: az önzés, könyörtelenség, gyűlölet, és erőszak tettei. Ilyen gyilkos erők arattak győzelmet Jézus felett is Nagypénteken, de csak átmenetileg. Nem lett a halálé az utolsó szó. Húsvét hajnalban Isten mozgósította az életerőket, a feltámasztás égi energiáit, amelyek győztek az ördögi halálerők felett. Krisztus feltámasztása Isten hatalomátvétele volt és az emberi hatalmaskodás viszonylagossá tétele. Megtörtént a halál trónfosztása! Jézus Krisztus feltámasztásával Isten kihúzta a halál fullánkját. Ezért van esélye ma is az életnek. Ha a húsvéti hit és megújulás erői határoznak meg bennünket, akkor győzni fognak az emberi élni akarás és a jó szándék erői.

Most, az értelmetlen halálok idején kell beszélni az életről, a totális veszteség idején kell szólni a Krisztus győzelméről, a tárgyalásképtelenség közepette mintát adni az evangéliumi párbeszédről, az átverések, álhírek és félrevezetések világában van igazán szükségünk a Krisztus igazságára.

Világunk totális morális kudarcából csak az segít ki bennünket, ha az élet győzelmét komolyan véve igyekszünk másként élni és hisszük: a sötétséget leleplezi a húsvét fénye. A hazugság-hadjáratot felülírja az örömhírvivők igehirdetése. A megsemmisíteni akaró gonosz szándék zátonyra fut a Krisztus adta békességen. A hatalommániás romlottság korrupcióját legyőzi a Feltámadott Krisztus tisztasága. Isten diadalra vitte az életet, és aki az élet diadalában hisz, annak az a feladata, hogy az átfogó békességért tegyen meg mindent.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke