A falu ezzel a pernyeréssel megőrizte a Zápolya János királytól 1537-ben kapott nemesi kiváltságait, és a másnap, április 15-én elfogadott Községi Szabályrendelete a XIX. század közepéig biztosította nemes és nem nemes lakóinak polgári egyenjogúságát is. A település április 14-én, Földes Napján ebben az évben is méltóképpen emlékezett erre az évfordulóra és a település írott történelmének 808. évfordulójára.

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI tanulói Témahét keretében dolgozták fel a falu történetét. Szuperdiák vetélkedő, szépolvasó, természeti értékfelmérő verseny, rajzpályázat, Karácsony Sándor kupa foci és kézilabda rendezvénysorozata várta a falu legifjabb polgárait. Ismét megrendezték az évfordulóhoz kötődő 1779 méteres falumérföld futást. A közösségi házban a vármegyei önkormányzat költészet napi estet rendezett, illetve megnyitották ifj. Pércsi István magángyűjtő hatvan darabos festmény- és fényképkiállítását A NŐ címmel.

Ünnepi testületi ülés, film- és könyvbemutató

A ma már történelemmé lett áprilisi napra pénteken délután Földes képviselő-testületének ünnepi ülésén Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője, valamint Bulcsu László, a vármegye közgyűlési alelnöke jelenlétében Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester emlékezett. – A történelem változó, hol békésebb, hol vadul tomboló időszakaiban Földes átvészelte a legnehezebb érákat is, és ma egy virágzó, békés, barátságos település, ahol jó élni és ahová jó vissza-, hazatérni. 808 évvel a hátunk mögött érdemes elgondolkodnunk azon, hol is tartunk jelenleg és hová szeretnénk eljutni. Ehhez nyújt segítséget az elődök munkája és tettei – zárta gondolatait, majd átadta a Földes Napja tiszteletére megrendezett iskolai versenyek díjait.

Az ünnepi képviselő-testületi ülés második részében a Kiss Miklós helyi gazdálkodó főszereplésével Varga József filmrendező által készített Bihari Nagyapám című filmet vetítették le. Földes Napja ünnepének zárásaként Kocsis Csaba Erdőn mezőn-vendégségben című, Földeshez is kötődő ifjúsági regényét mutatták be, a szerző és könyvében is szereplő két helyi jelenlétében.

Péter Imre