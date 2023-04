A 2022. évi évértékelő közgyűlésre érkezőket köszöntötte Bulcsu László, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki rámutatott: a Vöröskereszt munkájára ezekben a nehéz időkben kiemelten nagy szükség van. Méltatva a szakemberek hozzáállását és emberfeletti munkáját emlékeztetett, hogy a Vöröskereszt dolgozói a mindennapi kihívások mellett állnak helyt hősiesen a háborús helyzet miatt a határon is.

Bulcsu László, a vármegyei közgyűlés alelnöke

Forrás: Molnár Péter

A közgyűlésen dr. Lakatos Zoltán, a vármegyei szervezet elnöke tájékoztatta a küldöttgyűlést a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet Vezetőségének 2022. évi tevékenységéről. Mint mondta, a testület a tervek szerint megtartotta évi három ülését, elkészültek a beszámolói. – Az első értekezletet online tudtuk megszervezni 2022. március 26. és április 5. között. Az őszi és téli alkalmakat már személyes jelenléttel tarthattuk meg november 8-án, majd december 21-én. Az üléseken mindösszesen 13 napirendi pontot tárgyaltunk meg, 16 határozati javaslat született. 2022. április 20-án ült össze a küldöttgyűlés, amely vármegyei vezetőségi taggá választotta Vadász Ferenc Attilát, aki a vármegyei vezetőségben az Egészségnevelési-környezetvédelmi munkát látja el, és emellett Püspökladány területi felelőse is. A küldöttértekezlet 7 napirendi pontot tárgyalt, 7 határozati javaslatot fogadott el. A napirendek összecsengtek az ideivel, ám a 2022. évi terveinket módosította az ukrajnai fegyveres konfliktus – részletezte.

Dr. Lakatos Zoltán, a vármegyei szervezet elnöke

Forrás: Molnár Péter

Sok más mellett szólt arról, hogy a szervezet vezetőségi tagjai megmozdultak, hogy érvényesítsék a vármegyei Vöröskereszt küldetését és céljai elérését, a szervezet által ellátott, támogatott ukrajnai menekültek, hazai nélkülözők, más ügyfelek megsegítését, az önkéntesek és véradók megbecsülését.

Sikerrel zárhatták az évet

A vármegyei szervezet 2022. évi szakmai és mérlegbeszámolóját, közhasznúsági mellékletének megtárgyalását is napirendre tűzték csütörtökön. Dr. Lakatos Zoltán ismertette, hogy több fontos, vezető feladatkörben személyváltozás történt. Debrecenben Bánfi Ildikó vette kézbe a megyeközpont és a 21 település vöröskeresztes feladatait novembertől. Hajdúnánás új vezetője Berencsi Éva Anna. – A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 2022. évi tevékenységeit, mérlegét összegezve nagy öröm, hogy a folyamatos kihívások közepette sikerült helytállni, elérni, hogy ellássuk feladatainkat. A legfontosabb tevékenységeink szép, pozitív eredménnyel zárultak – mondta. A továbbiakban felelevenítette a kárpátaljaiak megsegítéséért tett erőfeszítéseiket, és sok más mellett ismertette a szervezet munkáját önként segítők arányát is. Elmondta, hogy 2022-ben 345 önkéntes szolgálta a Vöröskereszt ügyeit, ebből 263 felnőtt, 82 ifjúsági. Összesem 4694 órát szolgáltak, ebből 3743 órát a felnőttek, az ifjúsági korosztályéból 951 órát.

Szólt a tavalyi évet érintő véradásszervezésről is, és kiemelte: a véradásszervezés az elmúlt 10 évben nem volt ilyen nehéz helyzetben, és mégis a terveiket 91,7 százalékban teljesíthették. Elmondta, több mint 13 ezren adtak vért tavaly, ezzel pedig az elmúlt 11 év arányát sikerült felülírni.

Beszélt az elsősegélynyújtásban elért sikerekről is. – 2022-ben is népszerűsítettük, oktattuk az elsősegélynyújtást, és vizsgáztattuk a jogosítványra készülőket. A Covid-járvány miatti két év leállás után valósággal újra kellett éleszteni az elsősegélynyújtó versenyeket – emlékezett vissza.

Szót ejtett a tavalyi évben mutatkozó adományozási kedvről is, melyet erőteljesen két alkalommal tapasztalhattak meg. – Az ukrajnai fegyveres konfliktus februári, márciusi időszakában, amikor a legnagyobb volt a menekültáradat, és friss, traumatikus az élmény, a lakosság nagyon motivált volt a segítségnyújtásban. Készséggel adakoztak a meghirdetett akcióinkban. Sőt, egy sor alulról jövő kezdeményezéssel, kisebb-nagyobb gyűjtésekkel kerestek meg cégek, telephelyek, bázisóvodánk és a Debreceni Egyetem. Ez a lelkesedés nyárra alábbhagyott, illetve kimerült. Ekkorra a vármegye településein elszállásolt ukrajnai családok számának megemelkedése volt jellemző, és a szükségleteiknek megfelelően segítettük őket tartós élelmiszerrel, bébiétellel, pelenkával, higiéniai termékekkel. A második adományhullám, amelyre támaszkodhattunk, a karácsonyi szeretetakciónkban érkezett – idézte fel. Végül a tavalyi évet érintő gazdálkodásról beszélt az elnök. Elmondta, hogy a 2022-es évet több mint nyolcmillió forintos eredménnyel zárták. – Eredményes, kiegyensúlyozott gazdálkodásra tekinthetünk vissza – zárta a beszámolót Lakatos Zoltán.

Forrás: Molnár Péter

Idén is lesz mit tenni

A jelenlevőknek Ujvárosy Andrásné mutatta be a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének idei terveit, főbb feladatait. Kiemelte, hogy a munka és rendezvényterv összeállításánál figyelembe vették a megszokottak mellett az ukrajnai fegyveres konfliktus lehetséges hatásait, az ügyfelek, partnerek, tagok, önkéntesek visszajelzéseit, igényeit, kéréseit és a Magyar Vöröskereszt készülő stratégiáját. Új tevékenységi körként beszélt a humanitárius válság kezeléséről, és a Közösségi/egészségpont kialakításáról azokban a városokban, ahol folyamatosan és nagy számban tartózkodnak menekültek. Említést tett arról, hogy egy új rendszer látott napvilágot április 1-től a Vöröskeresztben, ez pedig az önkéntesek nyilvántartó rendszere, mely független a tagnyilvántartótól. Ez, az önkéntesek országos adatbázisa, amelyre az Országos Igazgatóság új rendszert dolgozott ki.

A véradást tekintve elmondta, a tervszám 14 450 donor. Hangsúlyozta, hogy vármegyénkben a Vérellátó Szolgálat egyetlen brigáddal tud együttműködni a kitelepült véradásokon, ez pedig alapvetően behatárolja a véradások számát. Leszögezte, a kislétszámú véradóhelyszínek helyett a nagylétszámúakat, illetve nagyobb létszámúakat kell választani a jövőben. Beszélt továbbá arról, hogy idén is készülünk rendezvényekre, iskolákba, családi napokra, nyugdíjas programokra kitelepülni, hogy az újraélesztés és az elsősegélynyújtás fogásait népszerűsítsék minél szélesebb körben.

Forrás: Molnár Péter

Jeles évfordulóról emlékeztek

A küldöttgyűlés alkalmával a Vöröskereszt világnapjára is megemlékeztek a jelen levők. A jeles nap előtt tisztelegve dr. Sutka Sándor megyei küldött, a Debrecen Területi Szervezet elnöke mondott köszöntőt. Elmondta, hogy a világnap május 8-án, az alapító, Henry Dunant születésnapján van. – Kereken 160 évvel ezelőtt, 1863-ban alakult meg a Nemzetközi Vöröskereszt, egészen pontosan az Ötök Bizottsága, a mai ICRC elődje. Egy évre rá született meg az első Genfi Egyezmény. Meglepően közel áll ehhez egy másik évforduló, mely hazai, sőt vármegyénk, s Debrecen ünnepe: kereken 140 éve, 1883. március 26-án jött létre Debrecenben a Vörös Kereszt Egylet helybeli fiókja, első elnöke Simonffy Imre polgármester volt. A debreceni és a megyei szervezet elődjének tekintjük ezt az egyletet, amely kórházat működtetett, sebesültellátást, hadifogolysegélyezést végzett a világháborús időkben. Békeidőben kifejezetten kezdeményező volt a megyei Vöröskereszt. A térítésmentes véradást Debrecenben kezdeményezték először hazánkban, Aszódi Lili főorvos volt a kezdeményező, aki Hajdú-Bihar megyében az első kiszállásos vérvételt is megszervezte Polgár községben 1960 áprilisában – emlékezett. A jelenleg is tartó orosz-ukrán konfliktusra reflektálva megjegyezte, Dunant is megfogalmazta, hogy elkerülhetetlenek a háborúk, legalább békeidőben felkészülhetne minden nemzet, hogy képzett önkéntes ápolók, segítők, kötszerek álljanak készen a baj esetére. – Henry Dunant megálmodott egy szervezetet. Megálmodta, és 1863-ban meg is valósította ezt az álmot. S ez az álom él, hazánkban is kórházakat, ma természetesnek számító egészségügyi ellátórendszereket köszönhetünk neki. Most pedig azt, hogy a Vöröskereszt határainkon kívül és belül komplex segítséget tud nyújtani az ukrajnai fegyveres konfliktus bajba jutottjainak – szólt.

Forrás: Molnár Péter

A Vöröskereszt világnapi ünnepségén már hagyomány, hogy a szervezet vezetői megköszönik az önkéntesek önzetlen segítségét, és elismerik a kiemelt munkát végzők tevékenységét.

Őket jutalmazták

Vöröskeresztes Munkáért Arany fokozat díjat kapott Heidumné Szarka Veronika, aki községi titkárként tevékenykedik Ebesen immár 30 éve, 91-szeres véradó. Személyének köszönhetően a vöröskeresztes munka folyamatosan magas színvonalon működik a településen.

Vöröskeresztes Munkáért Ezüst fokozat elismerést kapott Mészáros Korinna, aki 20 éve Hajdúszováton a lakóterületi alapszervezet vezetője. Személyének köszönhetően sikerült több éves kihagyás után újraéleszteni a községben a vöröskeresztes alapszervezetet.

A Vöröskeresztes Munkáért Ezüst fokozat díját érdemelte ki Zabos Imre, aki immár több mint 20 éve tagja a Magyar Vöröskeresztnek, 15. éve pedig a hajdúböszörményi területi vezetőség oszlopos tagja. Egyebek mellett segíti a nosztalgia véradások lebonyolítását, a Városi Véradó Ünnepség szervezését, továbbá részt vesz a Karácsonyi szeretetakció lebonyolításában.

Vöröskeresztes Munkáért Bronz fokozat díjat Szabóné Gál Margitnak ítélték oda, amiért 22 éve végez önkéntes munkát a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában. Vöröskeresztes tevékenységét alapszervezeti titkárként kezdte, később területi küldött ett, majd elvállalta a vezetőségi tagságot is a Balmazújváros Területi Szervezetben.

Vöröskeresztes Munkáért Bronz fokozat elismerést érdemelt Szilágyi Judit, aki 2011-ben kezdte el szervezni munkatársaival együtt Nagyhegyesen a Vöröskereszt alapszervezetet, amely azt megelőzően már évek óta nem működött. 2014-től az alapszervezet titkára.

Vöröskeresztes Tevékenységért Dicsérő Oklevelet vehetett át Nagyhegyes Lakóterületi Alapszervezete.

Az Év Támogatója ez alkalommal a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. lett. A vállalkozás szinte minden tevékenységi körében segíti a szervezetet. Sok már mellett a téli időszakban 19 raklap brikettet biztosított, hogy rászoruló családoknak szétoszthassák, és az elsők között szállított közel 4 mázsa, tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket az ukrán menekült családok részére.

Magyar Vöröskereszt Elnöki Díszoklevél járt Nyéki Istvánnak, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának, aki a területi elnöki feladatokat 2013-tól látja el.

A kitüntetettek

Vöröskeresztes Szolgálatért Oklevelet vehetett át Fazekasné Farkas Ibolya, aki 2011-től dolgozik a Hajdúböszörmény Területi Szervezetnél. Először ügyintéző, majd véradószervező volt, 2013-tól területi vezető.

Vöröskeresztes Szolgálatért Főigazgatói Dicséretben részesült Cseh-Bereczki Mariann, aki 2014-ben kezdte meg a munkát a Vöröskeresztnél, s egy év múlva a Balmazújváros Területi Szervezet vezetője lett.

Vöröskeresztes Szolgálatért Főigazgatói Dicséret elismerést vehetett át Dihen Andrea Ildikó, aki 2015-től dolgozik a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezeténél. Az első években a Debrecen Területi Szervezet tevékenységeit segítette, majd 2016-tól személyi asszisztens.

A csütörtöki rendezvényen az elismerések átadása mellett Matolcsy Márta vármegyei gazdasági vezetőtől ünnepélyesen is elbúcsúztak, a szakember ugyanis 2022 őszén 44 év Vöröskeresztben eltöltött munka után nyugdíjba vonult. A vármegyei szervezet új gazdasági vezetője Gál Ildikó.

