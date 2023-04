A februári törökországi földrengés sújtotta területeken a magyar önkéntes mentőcsapatok mellett a HUNOR hivatásos kutató-mentő szervezet is nagy létszámmal segítette az áldozatok mentését - írja közösségi oldalán Széles Diána alpolgármester. A HUNOR (HUngarian National Organisation for Rescue services) Magyarország hivatalos mentőcsapata, amelyet az ország legjobb tűzoltói alkotnak. A legjobbak között pedig ott van egy debreceni tűzoltó is, Nagy László százados.

Mint írja, a HUNOR hazaérkezése után nem volt alkalma személyesen átadni a századosnak a „Debrecen hőse” emlékérmet, ezért a munkahelyén meglepte, és tolmácsolta a debreceniek tiszteletét azért a hihetetlen áldozatvállalásért, amit a törökországi katasztrófa helyszínén nyújtott.