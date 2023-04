A debreceni szakemberek részvételével zajló találkozó a regionális közlekedés aktuális kérdéseivel foglalkozott.

– Az elmúlt években a közösségi közlekedés volt az egyik leginkább érintett ágazat, amelyet a pandémia és a különböző környezetünkben zajló események befolyásoltak. Meg kellett küzdenünk a jelentős utasszám csökkenéssel, az energia és az üzemanyag árak, valamint a szolgáltatási díjak változásaival, a költséghatékonyság jegyében pedig sokszor negatív irányban kellett alkalmazkodnunk ezekhez a tényezőkhöz.

A fejlesztési irányok megkérdőjelezhetetlenek, hiszen egy élhető városban a közösségi közlekedés mindig nagy szerepet kap

– fogalmazott a rendezvény megnyitóján Tóth Szabolcs, a HBM Területi Szervezet elnöke, a DKV Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy tapasztalataik alapján az utazási igény nő, amelynek kiszolgálásához szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztések szükségesek, de nem szabad megfeledkezni a fenntarthatósági kérdésekről sem.

Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, hogy Debrecenbe 2015 óta több mint 4 ezer milliárd forintnyi beruházás érkezett, de a város jelenleg is jelentős mértékű fejlesztések előtt áll. Az új beruházások és a gazdasági növekedés által a foglalkoztatottak száma várhatóan mintegy 35 ezer fővel fog emelkedni 2030-ig, ami azt jelenti, hogy az utazások száma is növekedni fog. A jelenleg is folyó fejlesztéseknek köszönhetően közel 56 ezer ember telepedhet le a városban, ezzel Debrecen népessége túllépné a 257 ezer főt.

A magas ingatlanárak gátolják a lakosság további növekedését, ezért nagy fokú ingatlanfejlesztési projektek előkészítésébe kezdtünk. A gazdaság bővítése nyomán a számítások szerint plusz 25 ezer lakásra lesz szükség az ingatlanpiac szinten tartásához, hogy a jelenlegi problémák ne súlyosbodjanak. A lakhatási projektek hatással vannak a közlekedési és a közműfejlesztésekre is

– mutatott rá.

– Az ipari parkok kialakításával megteremtettük Debrecen elkövetkezendő évszázadának gazdasági alapjait – hangsúlyozta Barcsa Lajos. A gazdasági övezetek vonatkozásában elhangzott, hogy a közelükben egészen jó elhelyezkedésű ingatlanfejlesztési lehetőségek vannak, ezáltal csökkenhet a közlekedésre fordítandó idő.

A Déli Ipari Park és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet is autópálya mellett található, ami megkönnyíti a közlekedési lehetőségeket. Az itt dolgozók egyszerűen meg tudják közelíteni akár az agglomerációból is, de az elsődleges cél az volna, hogy a legtöbben tömegközlekedést használva jussanak el a munkahelyeikre

– fejtette ki. Megtudtuk azt is, hogy a BMW-gyár mellett létesült hazánk legnagyobb átmérőjű körforgalma, amelynek a közepe olyan hatalmas, hogy ráférne akár még a Debreceni Egyetem főépülete is. Szintén a gyár mellett épült meg Kelet-Magyarország legnagyobb konténerterminálja, melynek célja a vasúti szállítás előtérbe helyezése. Az alpolgármester szerint ezzel elkerülhető a közúti hálózat további terhelése. Barcsa Lajos kitért arra is, hogy a Déli Ipari Park mellett egy újabb vasúti nyomvonal építését tervezik. Ez az áruszállítás mellett személyszállításra is alkalmas lenne: Debrecen főpályaudvaráról közvetlenül el lehetne jutni az ipari parkba. A további fejlesztésekről szólva az alpolgármester a hármas villamosvonal kialakításáról is beszélt. A lehetséges nyomvonal változatok tervezői vizsgálat alatt állnak, három alternatíva közül fogják majd kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Panyiczki-Berényi Viktória