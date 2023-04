– A mi munkánk lényege egy jól működő önkormányzati közösség kialakítása. A szövetségünk 32 tagtelepülése együttműködésük során megismerteti egymással azt, hogy milyen munkát végeznek; tapasztalatot, tudást cserélnek a polgármesterek, továbbá lehetőséget teremtünk arra is, hogy a települési közösségek is megismerhessék egymást, egymás kulturális örökségét – mondta a kedd délelőtti sajtónyilvános átadón tartott köszöntőjében Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke. Mint kifejtette, feladatuk továbbá, hogy a tagtelepüléseket, azok hagyományait belföldön és külföldön is népszerűsítsék, illetve olyan lehetőségek megteremtése is, amelynek eredményeként – az Universitas Alapítvánnyal közösen – az elektromobilitásra, környezettudatosságra nevelő programot tudtak elindítani. Ennek részei voltak egyrészt különböző, gyerekeknek szóló szemléletformáló rendezvények, másrészt pedig egy elektromos autó, amely az önkormányzat feladatellátásának segítsége mellett üzenet a világ felé a fenntarthatóbb jövőre való törekvésre.

– Nekünk, idősebbeknek nehezebb befogadni ezt a teljes szemléletváltást, az elektromos autókra való átállást. Sokan kételkednek is benne, pedig ez egy olyan trend, ami hosszú távon előnyös az emberiségnek – fogalmazott Tiba István, a térség országgyűlési képviselője. Rámutatott, Hajdúnánáson az ökológiai gazdálkodás, a közétkeztetés megreformálása egyaránt abba az irányba mutat, mint a Ne élj üvegházban! program. Mint fogalmazott, fontos, hogy az emberek életének része legyen a környezettudatosság és a fenntarthatóság, hiszen a lakosok ehhez való hozzáállása meglátszik az adott település képén is.

– A város életében az elektromobilitás már régóta jelen van, hiszen ez lesz a harmadik ilyen jármű, amit használunk. Van egy négyszemélyes és egy kétszemélyes autónk is, melyeket a közétkeztetésben és a népkonyha-szolgáltatás kiegészítéseként használunk – mondta Szólláth Tibor polgármester. Az önkormányzat környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő programjából kiemelte, hogy igyekeznek helyben előállított alapanyagokból működtetni a közétkeztetést, illetve az óvodákban folyó különböző programokat.

BS