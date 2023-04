A Haon kérésére több debreceni autósiskola, köztük a Restart, valamint a Koroknai Autósiskola összeszedte a legnevetségesebb sztorikat, beszólásokat, amelyek elhagyták tanítványaik száját vezetés közben. Kapaszkodjunk jó erősen a „kormányba”, mert ez erős lesz!

1. A helyszín a Piac utca – Szent Anna utca kereszteződése, a tanulóautó mögött a Nagyállomás, és éppen kanyarodba balra a Miklós utca irányába. A szóban forgó diák a második volt a kanyarodósávban, előtte egy másik tanulóautó. Megkapja a zöldet, szépen elindul, az oktató figyeli, hogyan reagál a diákja. Az előttük lévő diák a külső sávba érkezett, míg a sztori főszereplő diákja a belső sávot választotta.

Oktató: Jól megoldottad, az íved egyértelműen a belső sávba mutatott, de most a jobbra tartás miatt jöhetsz is vissza. Érkezhettél volna a tanuló mögé is, akkor most nem lenne ez a pluszmunkád!

Tanuló: Dehogy megyek egy tanuló mögé, feltartana!

Oktató: Te is tanuló vagy!

Tanuló: Ja, tényleg. (és kínosan kuncog)

2. Első alkalom a vezetésre, éppen az oktató viszi ki a diákot a rutinpályára. Felszültségoldás gyanánt megpróbál beszélgetni vele.

Oktató: És te mivel foglalkozol?

Tanuló: Egy multinál dolgozom, és te?

Kínos csend, majd az oktató tágra nyílt szemekkel csak annyit tudott mondani: Ezt!

3. Kisváros, gyakorlati oktatás. A diák kérdi az oktatóját.

Tanuló: Ricsi, neked van jogsid?

Oktató: Nem, én is most csinálom!

4. A helyszín a Honvéd utca, párhuzamos parkolás. A parkolókra felülről annyira rálógott a fa, hogy hozzáért a tanulóautó tetejéhez. A diák a behajtás alatt lehúzta a fejét, és a következőt motyogta: Azt hittem, beverem a fejem a fába!

5. A diák mozdonyvezető. Esőssé váltak a körülmények, egyre nehezebb volt kilátni a szélvédőn, de az oktató várt, mikor kapcsolja már be az ablaktörlőt a diák.

Ezt megelégelve, az oktató megszólalt: Nem akarod bekapcsolni az ablaktörlőt, hogy láss?!

Tanuló: Áh, a vonaton is csak összemázgálja az ablakot, így jobban látok!

Forrás: Napló-archív (illusztráció)

6. Téli időszak, korai sötétedés, a közvilágítás nem működik. Az Egyetem sugárúton halad a tanulóautó az egyetem irányába. Egy megvilágítatlan gyalogátkelőhelyhez érve a diák későn reagál egy fekete cipős, fekete nadrágos, fekete kabátos afrikai emberre. Nagyot fékez, hogy ne legyen baj, és dühében csak annyit mond: Legalább mosolyogj!

7. A diák és az oktató a körforgalomhoz érve figyelnek, hogy mikor mehetnek be. Lendületben vannak, az oktató érzi, hogy a diák nem fog megállni és be fog hajtani. Látszik, hogy amint ők beérnek a körforgalomba, addigra pont előttük lesz a DKV-s busz, amely egy kijárattal hamarabb jött be a körforgalomba, mint ők. Nagyot fékez az oktató, mert esélyes, hogy felökleli őket a lassulási szándékkal nem rendelkező busz.

Oktató: Hé, hát ott a busz! Aki a körforgalomban van, annak van elsőbbsége veled szemben!

(Eközben a busz kihajt előttük.)

Tanuló: De hát tudtam, hogy a 42-es busz nem erre jár!

Oktató: Én örülök, hogy felismered a számozást, de legközelebb várd meg, amíg a busz elkezdi a kanyarodást!

8. Már plágiumnak tűnhet, de a neten vissza-visszaköszönő elszólások szinte mindenkivel megesnek:

Oktató: Tekerd ütközésig a kormányt!

Tanuló: Mindegy, minek ütközök neki?

9. A nigériai diák vezetés közben mindig indokolatlanul benyomja vagy benyomva tartja a kuplungot.

Oktató: Nem kell mindig a kuplungot nyomni, hadd guruljon csak az autó!

Tanuló: Biztonságérzetet ad, otthon bármikor eléd ugorhat valaki, inkább benyomom. Itt nehéz ezt megszokni, de Magyarország túl szervezett! („Hungary is way too organised”) – erre a mondatra sosem számított az oktató.

10. Indiai diákkal éppen az országúti vezetést gyakorolja az oktató. A tanuló az újfehértói körforgalom előtt a csöndet felrázva, miközben a környezetét pásztázza, megkérdezi: Itt vannak kóborló elefántok?

Oktató: Hacsak nem szöktek el Nyíregyházáról, nem. Maximum egy nyúl.

11. A helyszín a Nagyerdei körút, a Pálma étterem felől az egyetem irányába haladva kanyarodna a diák balra a körforgalom irányába. Az oktató kéri a diákot, hogy ne csak az egyetem felől keresse a villamost, hanem a Pálma felől is.

Tanuló: Hát de nem is arra van a menetrend!

Oktató: Akkor szerinted nem is jöhetne a másik irányból „visszafelé”?

Tanuló: Hmm, tényleg. Van benne valami!

12. Leesett az első hó! Megjön a tanuló, beül a jobb oldalra az oktató helyére.

Oktató: Most miért oda ülsz?

Tanuló: A hóban is én vezessek?

13. Gyalogosátkelőnél áll egy gyalogos. Nem engedjük el.

Oktató: Ezt a gyalogost át kellett volna engedni!

A tanuló befékez: Most akkor tolassak vissza?

14. Tanuló: Most nem értem, ha jobbra kanyarodom, miért indul be az ablaktörlő?! Valamivel össze van kötve?

Oktató: Az a baj, hogy te az ablaktörlővel szoktál jobbra jelezni!

Tanuló: Jézusom! Ne írd be, kérlek!

15. Első óra a rutinon.

Tanuló: Ez a baloldali izé (kuplung) extra a kocsiban, vagy alapfelszereltség? Az otthoniban nincs ilyen, fater meg azt mondta, luxusautónk van!

16. Rutinpálya: állítsuk be a tükröket!

Tanuló: Ez gyárilag nincs beállítva?

17. Szét kellene nézni, hogy jön-e a villamos!

Tanuló: Tegnap is pont ekkor vezettem, és akkor sem jött!

18. Gyalogos-átkelőhelyen nem engedjük át a gyalogosokat.

Oktató: Miért nem engedted el a gyalogosokat?

Tanuló: Hát, hogy ne zökkenjek ki a ritmusból!

19. Oktató: Kanyarodáskor irányjelzőt kell használni!

Tanuló: Kitettem, csak már elmúlt!

NE