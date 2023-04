Az országos balliberális hírportálok támogatása mellett jelentős összeget pumpálnak a kisebb vidéki médiumokba is a jogvédő vagy civil szervezeteknek álcázott amerikai érdekű szervezetek. Erről ír a Magyar Nemzet a dollármédiumokat követő sorozatának szerdai részében.

A lap szerint a felforgató célú szervezkedés egyik gócpontja Debrecen. Mint írják ugyanis, bizonyítható kapcsolat áll fent az Együtt Debrecenért Egyesület és az Open Society Foundations (OSF – Nyílt Társadalom Alapítványok) között.

A Soros György nevéhez köthető alapítvány a Magyar Nemzet információi szerint 2019-ben és 2020-ban negyvenezer dollárral (körül-belül 14 millió forinttal) támogatta a debreceni szervezetet. Kifejezetten az volt a kérésük, hogy egy helyi online portált hozzanak létre, amit meg is valósítottak: így 2019-ben el is indult a függetlenséget hirdető, valójában minden eszközzel a jobboldalt lejárató Debreciner.hu, mely saját bevallása szerint is szoros kapcsolatban áll a Szabad Európával, a hálózati rendszerű amerikai hírszolgáltatóval.

A Magyar Nemzet szerint több vidéki nagyváros is kapcsolatba hozható a milliárdos hálózatával: ilyen például a „független és hiteles” tartalmat hirdető Csongrád-Csanád vármegyei Szegeder is, amely „hirdetésekből befolyó összegek mellett pályázati forrásból tartja fenn magát, 2020 végén nyert az OSF európai programján”.

Támogatás vagy fizetés?

Szintén részesült a milliárdos adományaiból és baloldali pártpénzből a Áramlat Alapítvány, mely a kecskeméti Kecsup hírportált működteti. A Bíróság.hu-n található beszámoló szerint a lap 8 és fél millió forintot kapott az OSF-től.

Nem csak Soros György alapítványán keresztül folynak be külföldről származó milliók a magyar hírportálok számlájára. A lap rámutat, a Szabad Pécs például együttműködött az N-OST nevű nemzetközi médiaszervezettel, a Transparency International Magyarország Alapítvánnyal, a TASZ Társaság a Szabadságjogokért nevű civil jogvédő szervezettel, valamint támogatást fogadott el a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőhöz kötődő Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványtól is, együttműködött a Deutsche Wellével, a londoni Thomson Foundationnel és a Soros-hálózathoz tartozó Open Society Initiative for Europe (OSIFE) nevű civil szervezettel is.

HBN