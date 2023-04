Felháborodott sofőr írt bejegyzést szerdán az egyik debreceni Facebook-csoportba, miután igen kellemetlen szituációnak volt részese nemrég egy forgalmas helyi kereszteződésben. Autóstársaitól az eset kapcsán azt kéri, a felfestéseket, a táblákat és a jelzőlámpát is figyeljék, amikor járművükbe ülnek. A történtek leírását és az üzenetét alább változtatás nélkül közöljük.

„Hölgyek és urak!

Borzasztóan felháborít az az eset ami hétfőn délelőtt ért minket a K&H banknál lévő kereszteződésben! Bal oldali sávban álltam az autommal, és a jobb oldali sávból ahol csak egyenesen lehet közlekedni hiába telezöld van, csak egyenesen lehet haladni tovább az útburkolati jel is mutatja. Egy idősebb férfi és a mögötte érkező fiatalabb hölgy is elém vágott a jobb oldali sávból ők úgy gondolták balra kanyarodnak. Szerencsére időben kapcsoltam és még tudtam állni. De utána mentem és kerdőre vontam erre azt a választ kaptam telezöld volt. Kérem aki nem lát vagy nem ismeri a kreszt ne üljön kocsiba vezetni, mert veszélyezteti mások testi épségét, a két kiskorú gyermekem ült hátul. Ne ez legyen a magyarázat, hogy de telezöld volt. Nézzük az utburkolatijeleket is, a táblákat és a jelzőlámpát is. Tájékozotldjanak mielőtt egy évben egyszer ünnepnapokon autóba ülnek ezek az emberek! Köszönöm! Szép napot mindenkinek! Vigyázzunk egymásra az utakon, mert mindenkit haza várnak!”