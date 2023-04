Érzelmeket kiváltó reklámok: félelem, humor, szexualitás címmel Balázs Katalin, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék vezetője tart előadást május 3-án, szerdán 17 órától a Science Caféban – közölte portálunkkal az egyetem. Mint írják, mindennapi életünk részévé váltak mára a reklámok, amelyek időnként elhitetik velünk, hogy a tökéletes boldogság titka a korpamentes samponban, a tejmentes tejben és az akciós termékek megvásárlásában rejlik. A reklámok az érveken túl azonban gyakran az érzelmekre hatva dolgoznak.

A Debreceni Egyetem ismeretterjesztő sorozatának következő előadása a Fórum Bevásárlóközpont Libri Könyvesboltban, amely a hagyományokhoz híven most is az intézmény falain kívül, szokatlan környezetben keresi a hiteles és tudományos választ. Ahogyan a világunk változik, úgy a reklámstratégiák és az elméletek is folyamatosan bővülnek. A Science Caféban ezúttal Balázs Katalin, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék vezetője mutat be egy csokornyi érdekességet a reklámpszichológia területéről. Szó lesz – többek között – a klímaszorongásról, a szentimentális és trash humorról, valamint a szexualitás indokoltságáról a reklámokban. HBN