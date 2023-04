Elfogadta a képviselő-testület a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját a márciusi ülésén. Az előterjesztéshez bővebben Nagy Tamás tűzoltó alezredes, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője tett szóbeli kiegészítést, s egyúttal két, a tavalyi évet megelőző időszakhoz képes történt változásra hívta fel a figyelmet.

Elmondta, hogy a tavalyi esztendő történéseit tekintve a tűzoltók tevékenységét az időjárás nagyban befolyásolta. Emlékeztetett, hogy 2022 extrém száraz, abszolút aszályos időszak volt, míg az azt megelőző 3-4 év a nyári viharok időszaka lehetett. Mint mondta, Berettyóújfalu a működési területük legnagyobb települése, így óhatatlan, hogy egy vihar jelentős károkat okozva haladjon át a településen, ráadásul a viharkárok ellen a lakosság sem tehet túl sokat.

– Ez 2022 nyárán elmaradt, helyette az extrém száraz időjárás volt jellemző, ez pedig a szabadtéri tűzesetek számának növekedését hozta el – mondta, hozzátéve, hogy nemcsak a szabadtéri tűzesetek sokasodtak meg, hanem a település lakott területén is több esethez kellett vonulniuk az egységeknek. – Jelentős növekedés volt a lakóingatlanokon keletkezett tűzesetek számában – jelentette ki.

Jó irányt vett a lakossági hozzáállás

A másik változás, amiről beszélt az alezredes, az az egészségügyi veszélyhelyzetet, illetve az annak felszámolására bevezetett korlátozó intézkedéseket érintette. Mint mondta, a korlátozások a tűzoltók úgynevezett tájékoztató jellegű tevékenységét befolyásolták, hiszen a személyes kontaktussal járó lehetőségeket lehetetlenítette el a járványügyi tiltás. A korlátozó intézkedéseket tavaly törölték el, és ahogy az alezredes fogalmazott, ezzel párhuzamosan elemi erővel tört fel az igény a tűzoltóság bemutatóira.

Városnapi rendezvényeken, oktatási intézményekben jártunk, illetve a laktanya meglátogatására is volt már lehetőség. Ezen alkalmakon megragadjuk a lehetőséget arra, hogy a felnövekvő ifjúságot tűzvédelmi képzésben, tájékoztatásban, oktatásban részesítsük. Szintén a tájékoztató tevékenységünkhöz tartozott, bár alapvetően a kirendeltség hatósági osztálya végezte, az idős, egyedül élő személyek mint veszélyeztetett korcsoport tájékoztatása. Tűzvizsgálatok bizonyítják, hogy tűzeseti halálesetnél jelentős kockázati tényező, ha valaki idős korú és egyedül él.

A kirendeltség hatósági osztálya nem közvetlenül az idős személyekkel, hanem az őket ellátó, gondozó szociális intézmények munkatársaival vette fel a kapcsolatot, és nekik tartott tájékoztatást. A szociális munkatársak közvetlenül átadhatták a veszélyeztetett korcsoportnak a tudnivalókat, a tájékoztató anyagokat – mondta el.

Egyre többen telepítenek szén-monoxid érzékelőt az otthonukban

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Az alezredes a beszámoló kapcsán kitért a szén-monoxid szivárgásos esetek számára is, és elmondta, hogy egyre több ilyenről kapnak értesítést. Hozzátette, tavaly egyetlen esetben sem okozott halált vagy sérülést a szén-monoxid-szivárgás. – Ez pozitív, mint ahogyan az esetszám-növekedés is pozitív, még ha ez ellentmondásnak is tűnik. Mindez ugyanis azt tükrözi, hogy a lakosság egyre nagyobb számban telepít a lakóingatlanokban szén-monoxidot érzékelő készüléket, így eljutnak hozzánk azok az események, melyek addig nem jutottak volna tudomásunkra – mondta.

Hangsúlyozta: nem az a fő szempont, hogy a tűzoltókhoz eljusson az információ, hanem az a legfontosabb, hogy az érintett lakónak legyen tudomása arról, hogy bajban van.

– Az érzékelő jelez, és riasztást ad, így a lakó el tudja hagyni időben az ingatlant, ahol a veszélyes gázkoncentráció kialakulhat. Így lehetséges az, hogy egyre kevesebb a sérüléssel és halállal járó esetnek a száma – tette hozzá.

Füstérzékelők

Szerinte hasonló eredményt lehetne elérni a füstérzékelők telepítésével is, és megjegyezte, hogy a cél eléréséért már elindult egy kampány. Azoknak a készülékeknek is hasonló a működési elve, és ugyanolyan egyszerű telepíteni őket.

A keletkező tűznek rögvest az elején jelzést ad a füstérzékelő, ezáltal a lakos még a veszélyes füstkoncentráció kialakulása, vagy a tűz nagyobb kiterjedése előtt el tudja hagyni az ingatlant. Ezáltal a tűzeseti halálesetek száma is csökkenthető lenne

– magyarázta.

Az ülésen Lövei Csaba tűzoltó ezredes, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is részt vett, aki a szabadtéri tűzesetek megelőzésének érdekében a lakosságtól kért segítséget és nagyobb odafigyelést.

A tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolóhoz Gyula Ferencné is hozzászólt. A képviselő elmondta, hogy a hivatásos tűzoltóság kiemelkedő tevékenységet végez a fiatalok oktatásában, ami azért jelentős, mert a hazai iskolarendszerben jelenleg nincsen háztartási ismeret. Úgy fogalmazott: a tűzoltóság hiánypótló munkát végez, amihez csak gratulálni lehet.

BBI