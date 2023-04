Ismét már kora reggeltől fogadja a portékák szerelmeseit április 23-án a soron következő régiségvásár, amit a Nagyerdei Stadion parkolójában kereshetnek fel az érdeklődők. A megszokott pénzérmék, medálok, fegyverek és bútorok mellett antikváriusok is kínálják nem is oly régi könyveiket. Porcelán étkészletet, festményeket és családi ezüstöt is bőven lehet itt találni. A kínálat változatos, sokszínű. HBN