A Debreceni Egyetem, az Általános Orvostudományi Kar, a Klinikai Központ, a Belgyógyászati Intézet Hematológiai Tanszék/Részleg és a Debreceni Akadémiai Bizottság a Szerv- és Szövetátültetési Munkabizottság közreműködésével jubileumi tudományos ülést rendeztek a debreceni csontvelő transzplantáció 20 éves jubileuma alkalmából csütörtökön.

– A mai világban az egészségügyi rendszerek előtt három fő feladat áll: a hatékonyság fokozása, a hozzáférhetőség javítása és az alkalmazkodókészség növelése. A kuratórium minden egészségügyi ellátást érintő döntésekor ezen szempontok mentén igyekszik cselekedni, és próbálja megteremteni a gyógyítás, a kutatás, és az oktatás optimális feltételeit.

Közös célunk, hogy a magyar betegek gyógyulási esélyei a lehető legjobbak legyenek hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt

– emelte ki köszöntőjében Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Elmondta, hogy a gyógyítás mellett a jövő kutató és orvosgenerációjának képzése is az egyetem, és a klinika falain belül zajlik, ez pedig mindannyiunk egészségének és javuló életminőségének záloga. – Örömmel látjuk, hogy a csontvelő-transzplantációs tanszék egyre inkább országos vezető szerephez jut a saját- és idegendonoros átültetések terén. Biztos vagyok benne, hogy ez csak egy összetartó, stabil erkölcsi és szakmai alapokon nyugvó csapatban lehetséges – fűzte hozzá.

2003-ban prof. dr. Udvardy Miklós vezetésével történt meg Debrecenben az első allogén transzplantáció. Fontos mérföldkő volt, hogy három évvel később prof. dr. Illés Árpád vezetésével megkezdődött a terápiarezisztens autoimmun betegségek csontvelő-átültetéssel történő kezelése is. 2012-ben jött létre a Debreceni Egyetemen az egységes hematológiai ellátás, egyben sor került a csontvelő-transzplantáció egységesítésére is.

Udvardy professzor iskolateremtő tevékenységét folytatva Illés professzor alkalmazkodva a kor legújabb szakmai kihívásaihoz, kiemelkedő tudásával és széles körű szakmai tapasztalatával, valamint magasan kvalifikált munkatársaival az utóbbi tíz évben rendkívül dinamikus fejlődést ért el

– hangsúlyozta prof. dr. Páll Dénes, a DE Klinikai Központ elnökhelyettese, aki kitért arra is, hogy néhány hónapja egy világszínvonalú sejtterápiás készítmény-előállító szeparátort is beszereztek.

– Kiemelkedően magas tudományos tevékenység zajlik a hematológiai tanszéken, amelynek minden eddigi vezetője példás szakmai alázattal és a tudomány tiszteletével fordult ehhez a tevékenységhez, amely páratlan a debreceni orvoskar történetében – köszöntötte a megjelenteket prof. dr. Mátyus László, a DE Általános Orvostudományi Kar dékánja.