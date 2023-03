A hagyományokhoz híven ezúttal is felgyógyult gólyákat engedtek szabadon a hortobágyi madárkórházban március 15-én. Az intézmény Facebook-oldala képeket is közölt a természetbe visszatérő állatokról, melyek között ezúttal egy rétisas és további ragadozó madarak is voltak.

Az érdeklődők emellett színes, hagyományőrző programokon is részt vehettek.