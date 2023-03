Japán napot tartottak a Debreceni Egyetem főépületében szombaton délután, a távoli ország régi szépirodalmával a fókuszban.

Többek közt XI. századi japán költőnők rögtönzött verseiről hallhattak az érdeklődők; ezen művelt udvarhölgyeknek néhány perc alatt meg kellett tudniuk komponálni egy 31 szótagos költeményt, azaz wakát. Ono no Takamura, a neves japán költő legendáját is megismerhették a résztvevők, aki a főváros és a túlvilág között közlekedett. Utóbbi előadás is nagy utat tett meg, mert Kiotóból szólt, online, Károlyi Orsolya kutatótól, aki a Doshisha Joshi Egyetemen dolgozik.