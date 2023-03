Zsúfolásig megtelt koszorúkkal Tégláson a református templomkertben lévő történelmi kopjafa. A városvezetés, az intézmények képviselői, a civil szervezetek, pártok, egyesületek és magánszemélyek is fejet hajtottak kedden délután az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Tégláson már délelőtt elkezdődött a március idusára való emlékezés, az óvodások saját kis kezükkel készített nemzeti jelképeket helyeztek el a református templomkertben lévő kopjafánál, és a könyvtárban játékos foglalkozáson ismerkedtek a 175 évvel ezelőtti eseményekkel. Délután a városi ünnepségen az iskolások is elhelyezték a kézimunkával készült trikolor jelképeket. Majd Szabó Csaba polgármester beszédében megemlékezett Kossuth, Széchenyi és Deák gondolatai kapcsán a nemzeti függetlenségről és felemelkedésről. A városvezető rámutatott, hogy

jó néhány éve igen nehéz időket élünk, és azt gondoljuk, majd a következő év jobb és jobb lesz. Sajnos be kell látnunk, hosszabb ideig tart a háború szomszédunkban, ahogyan azt gondoltuk volna. A háború a tragédiák mellett egyéb jelentős változást is hozott életünkben. A segítségnyújtásra, az összefogásra, a problémák közös megoldására kell összpontosítanunk.

A polgármester beszédében kitért az energia- és élelmiszerárak változására, hangsúlyozva, hogy a körülöttünk zajló események összefüggéseit értőn kell néznünk, és okosan, higgadtan, jól mérlegelve idejében kell válaszolnunk ezekre. Téglás kárpátaljai testvérvárosának nyújtott segítségéről is megemlékezett, és felhívta a figyelmet arra is, hogy helyi szinten is sikeresen bevezettek olyan intézkedéseket, amelyek az elszabadult energiaárakkal felveszik a versenyt.

A magyar szabadságharc nemzeti létünk alappillére lett, ma is erőt merítünk 1848 hőseinek gondolataiból, tetteiből, és ma is értjük a szabadságharc üzeneteit: a magyar nemzet boldogulása csak közös akarattal, elhatározással és munkálkodással sikerülhet. Ez legyen a mi példánk itt, Tégláson 1848. március 15-éből

– zárta ünnepi gondolatait Szabó Csaba.

Ezt követően a történelmi egyházak vezetőinek ünnepi gondolatai hangzottak el. Sándor Enikő református lelkész hangsúlyozta a nemzeti összetartozást, a keresztény közösség erejét, kiemelve Jézus irántunk való szeretetét, mely alapja és példája lehet minden ember hazaszeretetének is.

Az ünnepségen Petőfi Sándor Készülj, hazám! című versének szavalatával közreműködött Szabó Henrietta, a Téglási Teátristák tagja.

KBÉ