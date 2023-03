A Gáborkertben nagy erőkkel zajlik a szőlőmetszés és a gyommentesítés, a Sallai háznál lévő két fóliasátorban is folyamatos a munka. Az egyik fóliasátorban már szépen nő a retek, betakarítás után helyére paradicsom és paprika kerül, a másik fóliasátorban pedig virágmagokat ültetnek. A százszorszép, hamvaska, dália, lángvirág, rézvirág, árvácska, gyűszűvirág, nebáncsvirág, szalvia, petúnia virágok Hajdúhadház főterét, parkjait, intézményeit fogják majd díszíteni. A Szárkút dűlőn a talajfertőtlenítés és a műtrágyázás megtörtént, s burgonya és káposzta fogja elfoglalni helyét. Fényestelepen több munkálat is zajlik. Termőföldjeinek rotációs kapálása után újhagymát és fűszerpaprikát ültetnek, valamint a köszméte és a gyümölcsfák metszése is szépen halad – adta hírül közösségi oldalán a település önkormyányzata.