A március 9-i alakuló ülést az MTA Debreceni Területi Bizottsága székházában tartották, ahol Vetró Mihály népművész, tanárt választották elnökké. Megbízatása három évre szól. Az esemény utáni tájékoztatón elhangzott, hogy a debreceni munkacsoport feladata figyelemmel kísérni, segíteni környezetében az egyéni és közösségi művészeti- és a helyi alkotómunkát, a regionális művészeti munka fejlesztését, színvonalának emelését - írja a hbmo.hu.

Debrecenben is létrejött az MMA regionális központja

Bulcsu László, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának alelnöke is részt vett az eseményen, aki örömét fejezte ki a regionális központ megalakulásával kapcsolatban. Elmondta, hogy a vármegye önkormányzata is számos rendezvénnyel segíti a fent említett munkát, aktívan részt vesz a kultúra, a helyi művészet népszerűsítésében. Hozzátette, sok kisebb településnek nincs lehetősége kulturális rendezvények szervezésére, a vármegye önkormányzata ezért többféle programsorozattal igyekszik megoldani az efféle nehézségeket. Egyebek mellett ingyenes, kihelyezett színházi előadásokat, hagyományőrző programokat, alkotótáborokat szervez az adott településre. Bulcsu László felajánlotta továbbá a munkacsoport felé az együttműködés lehetőségét is a célok megvalósítása érdekében.