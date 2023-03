A pályázatok teljes körű lebonyolítását a közlekedésért felelős minisztérium megbízásából 2019-től a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (KTI) végzi. A Debrecennek szóló elismerést Ágh Pétertől, az állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkártól Széles Diána alpolgármester vette át Budapesten, a KTI székhelyén március 24-én - olvasható a Debreceni Városháza közleményében.

Amint azt a cím átvételekor Széles Diána többek közt elmondta, a város 2002-ben elkészült – s azóta több alkalommal is aktualizált – egészségtervében szereplő megállapítások szerint az emberek egészségük, fittségük megőrzése érdekében szívesen kerékpároznának, s ehhez megfelelő, biztonságosan használható infrastruktúrára van szükség. Így Debrecen kerékpárút-hálózatának fejlesztésében az utóbbi évtizedekben mindig is jelentős szerepe volt az egészségmegőrzést, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését szolgáló szempontoknak. A kerékpárutak építése, ezzel a városon belüli és városkörnyéki kerékpározás, e könnyen űzhető szabadidősport lehetőségeinek megteremtése, illetve feltételeinek folyamatos javítása Debrecenben mérhető módon is magával hozta a város polgárai mozgásigényének növekedését. Az infrastruktúra kiépítése mellett a kerékpáros kultúra fejlesztése terén Debrecenben kiemelten fontos a szemléletformálás, a kerékpáros ismeretek oktatása is, melynek jegyében a városban például a Zöld Város Program keretében épülő játszótereken a gyerekek számára kerékpáros tanpályákat is kialakítanak. 2023 tavaszára egyébként összesen 108 kilométernyi kerékpárúttal fog rendelkezni Debrecen városa.

Forrás: Debreceni Városháza

A budapesti esemény keretében Kerékpárosbarát Munkahely címet kapott az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ is, amely 2019 óta immár negyedik alkalommal részesült ebben az elismerésben.