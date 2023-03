– Aki ismeri az erdőgazdálkodás alapjait, az nem csodálkozik azon, hogy egy kivágott erdőben van egy lombkoronasétány – szögezi le Filemon Mihály, Nyírmártonfalva fideszes polgármestere, erdőgazda, akit egy nem éppen szokványos építményről kérdezett a Cívishír. Az új építésű, 4 méter magas, 80 méter hosszú és 1,1 méter széles lombkoronasétány ugyanis egy nemrégiben kivágott erdő farönkjei közül emelkedik a magasba.

– Ez egy erdőközjóléti beruházás, ami azt jelenti, hogy én a gazdasági erdőmet átminősíttettem közjóléti erdővé azért, hogy a nagyközönség ingyen látogathassa azt. Kinyitottam az erdőt, a természetet. Hogy az az erdő pontosan most ért a véghasználathoz, az egy dolog, hiszen a most letermelt erdő helyén új erdő lesz. Még 2017-ben adtam be a pályázatomat az erdei sétány létrehozásának támogatására. Ha akkor megépül az erdei sétány, még évekig lehetett volna élvezni a magasból a lombkorona látványát. A támogatást azonban csak 2021-ben kaptam meg, és ha az építőipari árakat összevetjük, akkor a 2017-esek köszönőviszonyban sincsenek a 2021-22-esekkel. Nem nyerészkedünk, ebbe pénzt raktunk. A kapott állami támogatást saját forrásból kellett kiegészíteni úgy, hogy a pályázat utófinanszírozású – tájékoztatott Filemon Mihály, aki az erdőgazdálkodás részleteibe is beavatta a Cívishír olvasóit.

Elmondta, az erdőknek van egy üzemterve. Be van tervezve, melyik évben milyen munkálatokat lehet tervezni, elvégezni. Külön ki is hangsúlyozta, hogy az erdőben csak hatósági engedéllyel lehet bármilyen fahasználatot végezni. Olyan nincs, hogy kimegy az ember a fák közé, és csak úgy elkezd fűrészelni. Ha az erdő eléri a vágásérettséget, azaz a véghasználatot, akkor arra kérelmet kell beadni, a szakirányító elvégzi a fabecslést, majd le kell jelenteni a fahasználatot, és két éven belül fel kell újítani az erdőt. Filemon Mihálynak sok erdőfelújítása volt már, több mint 200 hektár erdőt telepített.

Hamarosan a lombkoronasétány köré is újratelepíti az erdőt.

