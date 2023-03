Hazánkban tartózkodik I. József melkita pátriárka, akit II. Ignác Efrém szír ortodox és X. János görög ortodox pátriárkával együtt pénteken Novák Katalin köztársasági elnök fogadott Budapesten. A találkozóra Fülöp metropolita is hivatalos volt, hiszen a Görögkatolikus Metropólia és személyesen Fülöp atya is jó kapcsolatot ápol a szíriai főpapokkal, számolt be a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja szombat délelőtt.

Mint írják, I. József fontosnak tartotta, hogy meglátogassa a magyar görögkatolikusok történelmi központját is, ezért ma ellátogat a főegyházmegye hittan- és liturgikusének-versenyének hajdúdorogi döntőjére. A pátriárka ezután visszautazik Budapestre, ahol az arab nyelvű keresztények várják közös imádságra.

Fülöp metropolita egy kézzel festett Szent Mihály-ikonnal ajándékozta meg a pátriárkát, és átadott neki egy kis ajándékcsomagot is, melyben horgolt játékok voltak, melyeket egy törökszentmiklósi hívő készített rászoruló szíriai gyerekeknek.