Jelentősen megugrott a nyaralók ára vármegyénkben, mélyen bele kell nyúlnunk a zsebünkbe, ha üdülőt szeretnénk vásárolni. Napjainkban ötször annyit kell fizetnünk egy 30-40 négyzetméteres ingatlanért, mint három évvel ezelőtt – fogalmazott a Haon érdeklődésére Gór Péter, a Debrecen Home ingatlaniroda tulajdonosa. Mint elmondta, a Keleti-főcsatorna partján található nyaralók 10 millió forinttól indulnak – ezek pár éve 2-3 millió forint körül mocorogtak, tehát nem túlzás kijelenteni: óriási árnövekedés tapasztalható.

– Hasonlóképpen drágulást érzékelhetünk a Tisza-tónál, illetve Tiszacsegén és környékén, ezeken a településeken 13 millió forinttól indulnak az árak – nyomatékosított. Kiemelte, igaz, Hajdúszoboszlón nem beszélhetünk vízpartról, viszont a termálvíz miatt igencsak felkapott környék. Itt leginkább a nyaraltatás, valamint a szobáztatás jellemző.

Szoboszlón sokan azért vásárolnak nyaralót, hogy azt kiadják, és úgy tűnik, megéri. Jelenleg a településen a kisebb apartmanok 20-25 millió forinttól kezdődnek

– mondta. Hozzátette, a legtöbben közvetlen vízpart mellett keresgélnek, az mindenképpen előnyt jelent, akár értékesítés, kiadás szempontjából is nézzük.

Sokan kiköltöznek a külsőségekbe

Az ingatlanszakértő rámutatott arra is, egyre többen keresik a zártkerti ingatlanokat, ugyanis ezeknek annyira nem szállt el az áruk: ha jól keresünk, akkor találhatunk 3-4 millió forintért kisebb házakat. – Itt nincs vízpart, viszont nagyobb kert igen. Ezek hétvégi pihenésekre tökéletesek, ám nem ritka, hogy sokan úgy döntenek, kiköltöznek a külsőségekbe, mint például Kondoroskertbe, Biczó István-kertbe – jegyezte meg. Továbbá elmondta, Debrecenben folyamatosan fent vannak az árak, és úgy néz ki, egyre csak nőni fognak, ezért döntenek úgy többen, hogy inkább kertekbe költöznek. Mindemellett a Keleti-főcsatorna környékére is sokan kiköltöznek, már csak azért is, mert az elmúlt években a legtöbb épületet felújították.

Megjegyezte, sokkal jobb állapotban vannak a nyaralók, mint évekkel korábban. A tulajdonosok rájöttek, ha kipofozzák az ingatlant, akkor jóval többért el tudják adni. – Tavasszal indul be igazán a szezon, az üdülőket tavasszal, nyár elején vásárolnak a legtöbben. Vízparti telkeket is többen keresnek, később oda húznak fel könnyű szerkezetű házakat – fűzte hozzá.

Leszögezte, egy telek most annyiba kerül, mint évekkel ezelőtt egy nyaraló.

NE