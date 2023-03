Az erdőspusztai erdők megtisztítására szervez közösségi szemétszedést a Future of Debrecen csapata március 25-én, szombaton.

„Ha fontosnak tartod a minket körülvevő természetet, és szeretnél hozzátenni ahhoz, hogy tisztább környezetben éljünk, akkor ez az esemény neked való! A szemétszedés tökéletes program családoknak, barátoknak, de akár egyedül is tehetsz valamit a természetért, hiszen sajnos rengeteg szemét van erdeinkben, amelyek akár első pillantásra nem is láthatók. Ez a közös program lehetőséget ad arra, hogy jó példát mutassunk és együtt felhívjuk mások figyelmét is a természetünk védelmére” – írták az eseményhez kapcsolt Facebook-oldalon.

A résztvevőket az akció reggelén a Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközséghez (Debrecen, Traktoros utca 3.) várják reggel 7.30-ra. A szemétszedés 8 órakor indul, és várhatóan 14 óráig tart majd.

A befejezés után ebéddel vendégelnek meg minden résztvevőt.

Jelentkezni március 17-ig lehet az alábbi linken.