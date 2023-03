Meggyűlt a bajuk az embereknek a falu temetőjébe szokott és a sírkertbe be-belátogató állatokkal – értesült a Cívishír. Először is a macskákkal, amelyek a múlt év ősze óta vannak nagyobb számban a csökmői temetőben. És a kedves, ám igencsak öntörvényű háziállatok milyen bosszúságot tudnak okozni? Ezt Nagy Tibor polgármester a restelkedés hangján magyarázza:

összepiszkítják a sírokat, sírköveket, kifürdik és kikaparják a virágokat, és már olyan is előfordult, hogy a sírkő tövébe kölykezett a macska.

És ez a szaporulat nem egy macskánál fordulhatott elő, hiszen a temetői cicák száma folyamatosan gyarapszik. Ebben persze benne van az is, hogy a tágabb környékről is egyre több macskát vonz a biztos élelemforrás, merthogy vannak, akik rendszeresen etetik a temetőben lévő cicákat.

A macskák okozta galiba nagyságát mutatja, hogy a témával a legutóbbi ülésén már a csökmői önkormányzat képviselő-testülete is foglalkozott.

Állásfoglalásukban rögzítették, ha azt akarják, hogy a sírokat ne piszkítsák össze, a virágágyásokat ne ugrálják szerteszét a macskák, akkor ne etessék őket. Az élelemhiány miatt számuk idővel hátha csökkenni kezd. Ha azonban továbbra is lesz, aki táplálja a cicusokat, a probléma csak súlyosbodni fog.

Nagy Tibor említést tett a temetőbe ugyancsak be-belátogató őzekről is, amely már egyáltalán nem csökmői specifikum.

Az agancsos kérődzőek legelészik a pázsitot, széttúrják a virágokat és ők is oda-oda piszkítanak, további munkát adva a sírok gondozóinak.

Jelenleg nincs kerítés a temető körül, ugyanis a régi, a nagyon elhasználódott már nem volt akadály az őzek előtt, így azt lebontotta az önkormányzat. Az új idén fog elkészülni.

A hajdú-bihari kis falu temetője az emberek okozta kártételektől sem mentes. A településvezető elmondta azt is, hogy sajnos náluk is vannak virágtolvajok. Emiatt be fogják kamerázni a sírkertet.

CH