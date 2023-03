A Parlamentben néhány napja volt téma a kínai akkumulátorgyár, Debrecenben voltak és lesznek is tüntetések a beruházás ellen. Hogy kik és miért szólalnak fel, valamint mi köze mindennek az itt élők életéhez, pénteken Kósa Lajos és Pósán László honatyák mondták el a Haonnak.

Az akkugyár ügyével foglalkozó plenáris ülésen hogyan élt a debreceniek érdekképviseleti lehetőségével az ellenzék?

Kósa Lajos: Úgy, ahogy máskor: bármit mond a Fidesz, a DK következetesen azt mondja rá, hogy nem. Ez az egyetlen tézisük. Az egyetlen konzekvens reakciójuk, és ezt ki is mondták, hogy a tiltakozásuk az akkugyár ellen az önkormányzati választási kampányuk része.

Minden ipari tevékenység jár bizonyos veszéllyel, akár hulladékkal, akár energia-vagy vízfelhasználással a gyártási folyamatokban. Debrecenben az elmúlt 25 évben nem épülhetett olyan ipari létesítmény, ami veszélyeztette volna a lakosságot vagy a környezetet, ez a jövőben is így lesz. Az iparágak közül az akkumulátorgyártás nincs a tíz legvízigényesebb, és az öt legenergiaigényesebb iparágban, a végtermék újrahasznosításának aránya viszont ebben a szegmensben nagyon magas, 97 százalék.

Megoldandó feladat, hogy a debreceniek kérdéseire, aggodalmaira válaszolni kell, mert továbbra is az ő védelmük a legfontosabb, az viszont, hogy ideimportált tüntetők mit mondanak, kevésbé érdekes.

– tette hozzá.

Pósán László: Nemcsak a DK-ra, hanem az egész ellenzékre igaz, hogy nem az emberek tényleges aggályai miatt szólalnak fel, hanem a politikai terméket látnak a helyzetben, ami elképesztő ellentmondásokhoz vezet, akár a felszólalásaikban is. Egyszer azt mondják, hogy az akkumulátorgyárnak hihetetlenül nagy vízigénye van, máskor pedig, hogy az emberek megkímélésének céljából az Egyesült Államokban a sivatagba telepítik a gyárakat. Kérdés, hogy ha tényleg ilyen nagy a vízigénye, hogyan lehet mégis a sivatagba telepíteni ezeket a létesítményeket.

A honatyák szerint a debreceniek kérdéseire, nem pedig az ellenzék vízióira kell koncentrálni

Forrás: Czinege Melinda

Ahogy a közmeghallgatások követői is hallhatták, a legtöbb felszólalás Debrecen vízhelyzetével volt kapcsolatos.

Kósa Lajos: A vízügy jó szintmérője annak, hogy mennyire lehet komolyan venni, amiről az ellenzék beszél. Először azzal jöttek, hogy szárad a Nagyerdő és a Szentgyörgyi-erdő, kiszáradtak a Fancsikai-tavak, ami igaz, de az állításukkal ellentétben semmi köze (a még meg sem épült) CATL-hez. Itt talajvízi és felszíni vízi jelenségekről van szó, amiknek a Tisza vízszabályozásához van köze, nem pedig az akkumulátorgyártáshoz. Az interneten keresztül is könnyen elérhető információk szerint Debrecen a rétegvízből szerzi a vizét, aminek napi 100-110 ezer köbméteres vízhozama van, a város jelenlegi vízkapacitása ebből körülbelül 75 ezer, amiből 40 ezret használunk el. Ebből engedélyezett a környezetvédelmi hatóság a kínai gyárnak 3600-at.

Ezekből a számokból tisztán látszik, hogy az ellenzék képtelen rigmusaival ellentétben Debrecenben nem lesz sivatag, és az itt élők nem fognak szomjan halni. Lehet riogatni a debrecenieket a kiszáradt tavainkkal, de az akkumulátorgyárhoz ennek semmi köze, ahogy a valósághoz sem annak, hogy „a kínaiak elviszik innen a vizet”

– mondta.

Kósa Lajos

Forrás: Czinege Melinda

Hangzanak el egyéb megtévesztő információk is?

Pósán László: A Déli Ipari Parkban gyengébb minőségű, belvizes-szikes területről van szó, amit a debreceniek eddig is láthattak, azok viszont nem tudják, akit csak a politikai hergelés céljából utaztatnak ide. Aki itt él, azt is tudhatja, hogy a város nyugati oldalán vannak a magas aranykorona-értékű földek.

Kósa Lajos: Az akkugyárról szóló parlamenti vitában azt állították, hogy a kínaiak lebetonozzák az egész százhektáros telket. Köztudott, hogy néhány, jellemzően belvárosi esettől eltekintve nemigen van lehetőség arra, hogy egy telek teljes egészében betonburkolatot kapjon, ahogy a CATL esetében sem: a 40 százaléka annak a területnek is zöld marad.

Nyilvánvaló a politikai szándék az ellenzéki pártok között, erős versenyfutásban vannak, most az a kérdés melyikük tud nagyobbat hazudni agresszívebben, hangosabban. A szakpolitikájukban nem tudnak ajánlani jó megoldásokat a magyarok számára, már ha egyáltalán van nekik ilyesmi, lásd az élelmiszeriparra tett javaslataik a parlamenti vitában.

Emellett – és ez sokkal lényegesebb – a debrecenieknek sok kérdése van a beruházással kapcsolatban, melyek jogosan merülnek fel, és amiket meg is kell válaszolni. Magyarországon már több mint 50 akkumulátorgyártással foglalkozó gyár vagy üzemegység van, és még sehonnan nem érkezett hír valós, komoly gondot jelentő problémákról.

Pósán László: A képlet ebben a témakörben is ugyanaz: a baloldalnál semmilyen más lehetőség nem létezik a saját igazukon kívül, nem is hallgatnak meg senkit. Erre volt példa a két közmeghallgatás is, ahol nem is engedték, hogy az oda kérdéseikkel érkező debreceniek meghallgassák a szakértői válaszokat és indoklásokat.

Pósán László

Forrás: Czinege Melinda

Az utólag nyilvánosságra került, hogy a közmeghallgatáson sokan más városokból ideérkezve vettek részt. Meddig tarthatnak a tüntetések, és honnan lehet tudni, hogy tényleg a Debrecenben élőkért szervezik ezeket?

Kósa Lajos: Mivel a dollárbaloldal külföldi megbízást teljesít, csak a választások után lesz vége. A dollárbaloldal – ma már mindenki által közismerten – nem a saját maga ura, hanem a finanszírozóik utasításait követik. Mivel az Egyesült Államok politikai és gazdasági csatát hirdetett meg Kínával, nem akarják, hogy Európában a kínaiak jelentősebb pozíciókra tegyenek szert olyan országban, amely a maga ura, és amelyet nem tudnak dróton rángatni. Ez a beruházás már elérte azt az ingerküszöböt, amelynek okán két gazdasági világhatalom párbajának csatatere lettünk. A dollárbaloldal különböző, egymással ellentétes állításai kapcsán nyilvánvaló az ellentmondás.

Nem lehet egyszerre követelni az elektromos autók általánossá tételét és tiltakozni az akkumulátorgyárak építése miatt.

Az álláspontok közötti ellentmondás sok esetben vált nyilvánvalóvá az elmúlt időszakban. Ha az akkumulátorgyártás veszélyes, akkor nemcsak nálunk, hanem mindenütt az. Akkor viszont ne legyen akkumulátorgyártás, tiltsuk be, de akkor többek között nincs mobiltelefon, nincs laptop és autózás sem.