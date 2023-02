Önálló vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi a Civil Fórum Debrecen Egyesület; a bizottság meghallgatná a Debreceni Vízmű Zrt., a tervező cég, a DIF Kft. és a Hivatal álláspontját is a tervezett kínai akkumulátorgyárral kapcsolatos adatszolgáltatásról. A CFDE hétfői közlése szerint a különböző tájékoztatások során többször is olyan adatok jelentek meg, melyeket aztán javítani kellett; a legutóbbi, „a vízfelhasználás mennyiségével kapcsolatos „téves” adatközlés már egyes szervezetekkel szemben is bizalmatlanságot ébresztett” – írták. Szerintük a közös kincs, a város vizeinek felhasználása „oly mértékben került az érvelések középpontjába, hogy az igazság kiderítése és a felhasználandó mennyiség pontos megismerése közös érdek”.

A debreceni Fidesz-KDNP frakció a felvetésre reagálva arra emlékeztetett: Debrecen város Közgyűlése 2022. júniusában egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatta a Déli Gazdasági Övezet közműinfrastruktúráját érintő fejlesztéseket, mely szerint a teljes területre – minden oda kerülő vállalat igényét figyelembe véve – összesen 24 ezer köbméter/nap mértékben maximalizálja a teljes vízfogyasztás biztosítását. Ezt a maximalizált mennyiséget a város vezetése a továbbiakban nem kívánja bővíteni. Szerintük a CFDE javaslata politikai célú, nem támogatják, viszont kezdeményezik egy fórum létrehozását a Közgyűlés tagjai számára, ahol a vízmű szakembereivel és a tervezésében feladatot végző mérnökökkel egyeztetésre kerül sor, a felmerülő kérdések megválaszolása érdekében.

HBN