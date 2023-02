Az építőiparban is egyre inkább teret hódít a digitalizáció. Az építkezéseken hamarosan általánossá válik, hogy a nap végén az épületeket egy robot és egy drón fogja körbejárni, így azonnal láthatóvá válik a tervtől való esetleges eltérés.

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának (DE MK) hallgatóit egy Norvégiából érkezett vendégelőadó ismertette meg az új módszerrel – tudatta hétfői közlésében az intézmény.

A magyar származású Sziebig Gábor, az UiT The Arctic University of Norway Iparmérnöki Tanszékének egyetemi docense, a SINTEF Kutatóintézet projektkoordinátora tartott előadást a DE MK a Mechatronikai és az Építőmérnöki Tanszék hallgatóinak. A neves szakember a DE MK Mechatronikai Tanszék, a DE MK Építőmérnöki Tanszék, az elektronikai, a villamosmérnöki, valamint a számítástechnikai tudományokhoz kapcsolódó szabványok kidolgozásával, oktatással, tudományos konferenciák szervezésével, továbbbá az ezekhez kötődő tanulmányok publikálásával foglalkozó Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE Student Branch közös meghívására látogatott Debrecenbe.

Forrás: unideb.hu

Angol nyelvű előadásban Sziebig Gábor egy olyan európai uniós projektről beszélt, melynek lényege a gépészeti és a virtuális valóság-tervezés kombinációja az építőiparral.

Rámutatott, az építkezéseken gyakori probléma, hogy a kivitelezés során szándékosan vagy a dolgozók figyelmetlensége miatt eltérnek a tervektől. Ezeknek néha az a vége, hogy egy megépített részt akár sok nap elteltével vissza kell bontani, ami jelentős többletköltségekkel jár.

– Az új módszer szerint a tervezés során az épületnek elkészül egy digitális másolata. Az építkezésen a nap végén az épületet egy robot és egy drón körbejárja és a digitális másolatba beillesztik a megépített részeket, így azonnal láthatóvá válnak az esetleges eltérések, amelyeket a tervező vagy elfogad, ekkor az épületet és a digitális másolatot újratervezi, vagy az építkezés folytatása előtt visszabonttatja a hibás részt. A visszabontások költsége így jelentősen lecsökken, ami többszörösen fedezi a robot és a drón alkalmazását – magyarázta Sziebig Gábor.

Kifejtette: ezen felül az is újdonság, hogy az építkezéseken dolgozó munkásoknak nyomkövetőket kell hordaniuk, így minden eddiginél pontosabb a munkafolyamatok naplózása, ezzel a tervező és a kivitelező felelősségmegosztása is sokkal tisztább.

Husi Géza, a DE MK dékánja elmondta: egy ilyen rendszer a kar számára is jól jönne a közeljövőben tervezett építkezéseihez, mert például a tervezett, elektromágneses kompatibilitást mérő kamrában számos olyan különleges technikai elvárásnak kell megfelelni, amelyek a szokásos építkezéseken nem fordulnak elő, így az elrontás esélye elég nagy.

– Az ilyen vendégelőadások azért fontosak számunkra, mert a Debreceni Egyetem Műszaki Karának fontos célja minél inkább nyitni a nemzetközi tudományos élet felé. A kar és az UiT The Arctic University of Norway egyre szorosabb kapcsolatokat alakít ki, együtt veszünk részt különböző kutatási projektekben és közösen szerkesztjük az ezek eredményeit bemutató cikkeket – fogalmazott a dékán.

Kovács Imre, a DE MK Építőmérnöki Tanszék vezetője kifejtette: Sziebig Gábor előadása nagyban hozzájárult a hallgatók ismereteinek bővítéséhez, látókörének tágításához.

– Az ismertetett projektben az az alapvető újdonság, hogy a gyártásban már elterjedt ipar 4.0 és 5.0 alapelveket az építőiparba is átülteti. A jövőben a Magyar Mérnöki Kamara elképzelése szerint várható, hogy egyes szakágak esetében kötelező lesz a BIM-alapú tervszolgáltatás, egyeztetés, ütközésvizsgálat. E területen további változások is várhatók – emelte ki Kovács Imre.

Korondi Péter, a DE MK Mechatronikai Tanszék egyetemi tanára hozzátette: Sziebig Gábor egykor az ő kiváló doktorandusza volt, aki egyetemi tevékenysége mellett az IEEE nemzetközi szakmai szervezeten belül működő Industrial Society Contol, Robotics and Mechatronics Technikai Bizottság elnöke is. Ezen túlmenően frissen megválasztott tagja az IEEE-ben magyar kezdeményezésre létrejött, teljesítmény-elektronikával és mozgásszabályozással foglalkozó szakembereket összefogó IEEE-PEMC Bizottságnak is.

– Büszke vagyok egykori tanítványomra. Remélem a Debreceni Egyetem hallgatói közül többen részt vehetnek majd ebben a projektben nyári szakmai gyakorlaton – mondta Korondi Péter professzor.

Sziebig Gábor a DAB által is támogatott előadásának sikerét jól jelzi, hogy annak befejezését követően a hallgatók több mint fél órán át tettek fel az előadónak a témához kapcsolódó újabb és újabb kérdéseket.