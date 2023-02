A MÁV-Volán-csoport Vámospércset érintő jövőbeni terveiről tájékoztatott közösségi oldalán a település önkormányzata. A bejegyzés szerint, a vasúti és autóbusz közlekedés közötti együttműködést is segítő, az utasok által is könnyebben megjegyezhető, egyenletesebb eljutásokat biztosító, új autóbusz-menetrend áll kidolgozás alatt. Ebben prioritást élvez a Debrecenből Vámospércsen át Nyíracsád, Nyíradony, Nyírlugos, Nyírábrány, Fülöp, Álmosd és Létavértes irányába közlekedő jelenlegi közvetlen autóbuszjáratok megtartása, illetve rövidebb járatok összekötésével néhány további új járat létrehozása. A reggeli és délutáni csúcsidőszakokban a vonatokhoz Vámospércs és Nyírábrány vasútállomásokon csatlakozó autóbuszjáratokkal számos településről – így Vámospércsről is – új, alternatív utazási lehetőségek alakítanának ki. HBN