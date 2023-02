Egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz megoldás a kondoroskertiek problémájára. Hiába szeretnének ugyanis az ott élők gyalogátkelőt a 48-as számú főút településrészt érintő szakaszán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérdéseinkre küldött válaszából az derül ki: ehhez nem adottak a feltételek. Ahogy arról korábban beszámoltunk: a főutat Debrecen és Nyírábrány között teljesen felújították, de ez mit sem változtatott azon az állapoton, hogy a Kondoroskert lakói és a Bellegelőkertben élők a túloldalra szabályosan nem kelhetnek át, csakis az úttestet szegélyező korlátokon átugrálva, saját és a gépjárművezetők testi épségét is veszélyeztetve.

A helyiek úgy érzik, hogy csapdába kerültek, mert akinek nincs autója, vagy anyagi okokból nem tudja rendszeresen használni, annak bizony napi szinten hajmeresztő manővereket kell végrehajtania, ha az egyik oldalról a másikra szeretne átjutni. Ráadásul a reggeli forgalomban nem egy iskoláskorú gyermek is kénytelen felvállalni a kockázatot, hogy eljusson a túloldalon lévő buszmegállóhoz, ahonnan Debrecen felé közlekednek a távolsági járatok. Nem értik, hogy egy 18,5 milliárd forintos beruházás során az illetékesek miért hagyták figyelmen kívül egy gyalogátkelő létesítését.

A Magyar Közút Zrt. kérdéseinkre adott válaszában azt írja: a 48-as főút felújítása, fejlesztése nem a társaság beruházásában és lebonyolításában valósult meg, cégük a felújított szakasz üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el. Emlékeztetnek ugyanakkor arra, hogy a főút fejlesztéssel érintett szakaszának engedélyezése 2017-ben történt, az engedélyezési tervbe pedig beépítették a lakossági igényként felmerülő szervizutakat, járdákat és kerékpárforgalmi létesítményeket is. A közlekedési hatóság 2017 végén, az eljáráshoz előírt lakossági fórum megtartása után, építési engedélyt adott ki a főút fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési létesítmények megépítéséhez.

Ezért nem lesz gyalogátkelő

Mint írják: a fejlesztés előkészítésének évében, 2019-ben a beruházó és debreceni önkormányzat kezdeményezésére újabb hatósági eljárás indult gyalogátkelőhely létesítésére a 48-as főút–Kondoroskert utca csomópontnál.

Azonban a hatósági eljárás során ez nem kapott engedélyt a közlekedési hatóságtól.

Az eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemlén is elhangzott, hogy új gyalogosátkelőhely létesítésének feltételeit az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendelet szabályozza. A rendelet szerint lakott területen kívül, főleg főúton kijelölt gyalogosátkelőhelyet csak rendkívüli esetben szabad kijelölni, továbbá a létesítést a gyalogos- és a gépjárműforgalomra vonatkozó számlálással kell alátámasztani.

Azaz kizárólag a jogszabályi előírások betartásával, a szükséges engedélyek és hatósági jóváhagyások, valamint a beruházáshoz szükséges források biztosítása esetén lehetséges ilyen fejlesztés végrehajtása az érintett útszakaszon.

Hangsúlyozzák: lehetőségeikhez mérten eddig is mindent megtettek, hogy üzemeltetőként a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtsék ezen a szakaszon is, ezért még 2022. november 22-én elrendelték a 48-as főút–Kondoroskert utca csomópont forgalmi rendjének módosítását, amely során „Gyalogosok” veszélyt jelző táblákat helyeztek ki a szakembereik, továbbá lassító harántcsíkozású festés is került az útra – olvasható a cég válaszában.

A szervizút is marad, ahogy van

Korábbi cikkünkben egy másik furcsasárgól is beszámoltunk. A fejlesztés során a Kondoroskertben kialakítottak egy szervizutat is, amely egy ponton megszakad, mert útját állja egy ottmaradt családi ház. Ez azt jelenti, hogy a szervizút csak két részletben járható, végig nem biztosít közlekedési lehetőséget, így a településrész egyik végéből a másikba csak úgy lehet eljutni, ha az autósok kihajtanak a 48-as főútra, majd pár száz méterrel arrébb visszatérnek a szervizútra.

Ezzel kapcsolatban a Magyar Közút Zrt. azt válaszolta, hogy a Kankalin és a Kéknyelű utca közötti szervizút kiviteli terveinek elkészítése során fontos szerepet játszott a gazdaságossági szempontok szem előtt tartása. Mivel az érintett ingatlanon lévő jó állapotú építményt teljes egészében el kellett volna bontani, ezért a főút fejlesztésének beruházója megoldásként a kertségi szervizút megszakítása mellett döntött. Így nem volt szükség az ingatlan kisajátítására, és a kertségi szervizutak funkciója sem sérült érdemben.

Korábbi cikkünkben Türk László is reagált a kondoroskertiek problémáira. A településrész önkormányzati képviselője azt mondta: a felújítás során több olyan anomália is keletkezett, amelyek nem helyénvalók, nem elfogadhatók. A képviselő jelezte: a jelenlegi helyzet tartósan nem maradhat fenn, ezért kezdeményezi, hogy az önkormányzat alakítson ki egy biztonságos gyalogátkelőt, megfelelő megvilágítással és figyelmeztető sárga villogó fényjelző készülékek telepítésével. Kérdéseinkkel megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt, válaszukról is beszámolunk majd.

Takács Tibor