Ebben az időszakban tetőzik az influenzajárvány, ami a szakemberek szerint túlnyomó részt azért van, mert a decemberi oltási kampányban sok fiatal és krónikus beteg nem kérte a vakcinát. Sokan influenzára panaszkodnak, a tesztelés után azonban gyakran kiderül, hogy koronavírus okozza a kellemetlen tüneteket – tudtuk meg dr. Kárándi Anitától, aki a debreceni Sámsoni úti házorvosi rendelőben praktizál. Kérdésünkre elmondta, hogy ez a megbetegedés sem válogat a korosztályok között; a tünetekkel – magas láz, ízületi fájdalom, elesettség és köhögés – fiatalok és idősek is hasonló arányban jelentkeznek.

A szakember szerint a mostanában tetőző influenzajárvány miatt azok járhatnak rosszabbul, akik a decemberi oltási kampány idején nem kérték a vakcinát. A védőoltás két hét elteltével nyújt védettséget, így, aki az óév végén előrelátó volt, most nagy eséllyel megbetegedés nélkül vészelheti át az időszakot – jegyezte meg. Az orvos a saját rendelőjében azt tapasztalja, hogy elsősorban az idősek jelentkeztek védőoltásért annak ellenére, hogy minden korosztálynak, legfőképpen a krónikus betegségben szenvedőknek érdemes beoltatniuk magukat.

Tapasztalatom szerint nem súlyosabbak az influenzás betegek tünetei, mint az előző években, a szövődményes esetek és a kórházi beutalások száma is közel azonos az előző éviekhez

– fűzte hozzá. Hangsúlyozta azt is, hogy a maszkviselést mindenképpen ajánlja, ami egyébként az orvosi rendelőbe, sőt, a váróba lépéskor is kötelező.

Január utolsó hetében országosan harmincezer embernél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtökön. Az év negyedik hetében 211 ezer 400-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 30 ezer embernél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak – írták.

A beszámoló szerint a betegek 42,4 százaléka gyermek, 29,2 százaléka 15 és 34 év közötti, csaknem 20 százaléka 35 és 59 év közötti volt, és mindössze 8,7 százalékuk töltötte be a 60. életévét.

Itt még nincs tilalom

A Hajdú-Bihar vármegyei kórházakban ebben a szezonban még nem hirdettek részleges vagy teljes látogatás tilalmat, így országosan február 2-ig a Békés vármegyei kórházakban és a nagykanizsai kórházban határoztak úgy, hogy szigorítást vezetnek be. Az ÁNTSZ napokban közzétett grafikája szerint egyébként Hajdú-Bihar vármegye közepesen veszélyeztetett az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma alapján. Az oltási kampány ugyan véget ért, de most is lehet, sőt, a szakemberek szerint ajánlott jelentkezni a háziorvosi rendelőkben, a vakcinát pedig továbbra is ingyenesen kérhetik a hatvan éven felüli és a krónikus betegek.

