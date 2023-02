Ősszel szinte robbant az igény

A Nyírerdő ebben a fűtési szezonban szinte kizárólag a maximált árú és a szociálistüzelőanyag-programban értékesít tűzifát, a lakosságot pedig az idevonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően szolgálja ki. A hatalmas tűzifaigény miatt a múlt év őszétől a társaság a fakitermeléseket a több tűzifát adó erdőállományokban végzi, így az azt megelőző év hasonló időszakához képest nagyobb mennyiségű tűzifa állt rendelkezésre. Mint minden energiahordozónak, így a fának is növekedett az ára a fűtési szezon kezdetéig. A hazánkat és egész Európát érintő energiaválság az állami erdőterületeket kezelő társaságok működésére is nagy hatással van. Országosan és a térségünkben is a tűzifa-alapanyag – mint megújuló energiaforrás – iránt hatalmas kereslet alakult ki tavaly ősszel, ami magával hozta az árak emelkedését is. Ezért döntött a kormányzat a tűzifa árának maximalizálásáról. Ennek az áfát tartalmazó, erdei köbméterenkénti egységára az erdei rakodón a következő: kemény lombos faanyag esetén 30 ezer, míg a lágy lombos és fenyőfánál 19 ezer forint.

A Nyírerdő a szabványban és a térségben elfogadott minőségben termel tűzifát. Alapvetően ha a faanyag valamilyen okból nem felel meg más ipari célú hasznosításra, azt tűzifaként értékesítjük. Ebben a szezonban a fokozott igény miatt nagyobb arányban termeltünk tűzifát, sok esetben az ipari fa mennyiség terhére

– tette hozzá az elmondottakhoz Hidas Tibor, a Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója.

CH