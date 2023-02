A Debreceni Egyetem (DE) 2015 májusában csatlakozott a CARPE (Consortium for Applied Research and Professional Education) nemzetközi konzorciumhoz, amelynek Európa vezető alkalmazott tudományokkal foglalkozó egyetemei (Hamburg University of Applied Sciences, Turku University of Applied Sciencies, University of Applied Sciences Utrecht, Polytechnic University of Valencia, valamint a Polytechnic Institute of Porto és a University of the West of Scotland) a tagjai – tudatta szerdai közlésében az intézmény.

Forrás: unideb.hu

Az együttműködés célja olyan hálózat működtetése, amely lehetőséget teremt a nemzetközi tapasztalatcserére, közös kutatási és képzési programok indítására, valamint elősegíti a hallgatók és az oktatók cseréjét az intézmények között.

Turku és Debrecen egyeteme között eddig elsősorban a bölcsészettudományok terén volt jelentős az együttműködés, a mostani látogatás során a kapcsolatok bővítése volt terítéken. A vendégek prezentációk segítségével ismerkedtek a DE gazdálkodás és menedzsment képzésével, a természet-, az agrár- és a sporttudományok oktatási és kutatási lehetőségeivel.

A Juhani Soini rektorhelyettes vezette delegáció az érintett karokra is ellátogatott, így szerezve személyes tapasztalatokat a különböző intézetek infrastruktúrájáról, emellett megismerkedtek a DE Tudományos Igazgatóság, a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ, valamint a Nemzetközi Iroda tevékenységével is.

Forrás: unideb.hu

– 2021-ben online volt lehetőségünk a találkozásra, amikor a Debreceni Egyetem adott otthont a CARPE konferenciának, így a mostani megbeszélés különösen fontos mindkét intézmény számára a tudományos, oktatási és közös pályázati együttműködés további bővítése szempontjából – mondta Csernoch László.

A DE tudományos rektorhelyettese kiemelte, a találkozás lehetőséget teremtett arra is, hogy egyeztessenek a CARPE soron következő konferenciájáról, amelynek május 24-26. között a University of the West of Scotland lesz a házigazdája.

A finn vendégek a szakmai programok mellett sétát tettek az Egyetem téri campuson, és megismerkedtek az intézmény impozáns Főépületével is.