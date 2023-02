Ahogyan arról néhány hónapja a Haon is beszámolt: várható volt, hogy jogosítványszerzés magas ára miatt valamennyivel visszaesik a jelentkezők száma. Ám jóval kevesebben keresik fel az autósiskolákat a korábbi becsléseknél.

Valóban érezhető a csökkenés a diákok számában, de erről nem kizárólag az áremelkedés tehet. Az átlag korosztály továbbra is a 17-25 év közöttiek, de a szórás ennél jelentősebb, nem ritka, hogy 40-es vagy 50-es diákkal találkozunk

– fogalmazott érdeklődésünkre Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató. Kiemelte, a leggyakoribb korosztály esetén – főleg a 17-20 éveseknél – demográfiai csökkenés tudható, ami szintén autósiskolák ellen dolgozik. Ezen felül természetesen nem elhanyagolható faktor a megnövekedett költség sem. Míg néhány évvel ezelőtt még elmondható volt, hogy csaknem kéthavi minimálbérből kijön a jogsi ára, ez ma már sajnos nem igaz.

– Minden autósiskola weboldalán kötelező negyedéves frissítéssel találkozhatunk: Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ), Képzési Költség (KK) és Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) értékeket. Az ÁKÓ és az adott iskola óradíja alapján egy pontosabb számot kaphatunk, hogy az átlag számára mennyibe is került a jogosítvány. Saját tapasztalatom szerint az én diákjaimnál az átlagos óraszám már 50 felett jár. Ha esetleg az első vizsga nem sikerülne, akkor ismét néhány óra vezetés indokolttá válik és újra fizetni kell vizsgadíjat is. Minden sikertelen vizsga tehát körülbelül újabb 70 ezer forint költséget jelent. A költségek ellenére mindig hangsúlyozom, hogy ezt befektetésként kell kezelni, mert nem az a feladatunk, hogy vizsgára felkészüljünk, hanem az, hogy megtanuljon a diák vezetni. Ez egy óriási különbség! – részletezte.

Kiemelte, több mint 500 ezer forintba is kerülhet a jogosítvány megszerzése. A vezetési órák díja átlagosan 8500-9000 forintba kerül, de több olyan autósiskola van, ahol 12 000 forintot kell fizetni egy 50 perces óráért.

Drasztikus emelést eredményezett

A gépjárművezető-szakoktató megjegyezte, ha 2022 első félévéig nézzük az áremelkedést, akkor kisebb mértékben – az ársapka ellenére – az üzemanyagárak emelkedésére fogható az áremelkedés, de nagyobb részben a kereslet rekord nagysága az indok. – Egy-egy oktatónál vagy esetleg teljes autósiskoláknál közel fél éves várólista gyűlt fel a diákokból. Néhány autósiskola felismerve az igényt jelentős óradíjemelés mellett sokkal rövidebb – akár csak néhány hetes – várólistát ígértek, így az, aki türelmetlen volt és megengedhette magának, ezeket a szolgáltatásokat vette igénybe. Ez a szolgáltatás több iskola portfóliójába bekerült, de ennek a hosszú távon nem fenntartható modellnek végül a jelentkezők számának csökkenése megálljt parancsolt – tájékoztatott. Hangsúlyozva, megfigyelhető továbbá az is, hogy az infláció előtti időszakban pusztán a fent említett jelentkezőszám miatti áremelések már nem olyan sűrűek a mostani inflációs időszakban. Az infláció mértéke meghaladta az óradíj emelkedését és az üzemanyag-ársapka megszüntetése sem hozott drasztikus emelést. Habár számszerűen még mindig magasnak tűnnek az óradíjak, de az infláció és a jelentkezők csökkenése egészen biztosan normalizálódásra kényszeríti az óradíjakat.

Hajdu Kristóf továbbra is azt tartja, hogy a jogosítvány ma már egy elengedhetetlen része az életünknek, így mindig lesznek diákok, akik jelentkeznek, de azt nem gondolná, hogy jelentős növekedésre kell számítaniuk néhány hónapon belül. –

Az egyik jóslatom, hogy a család által finanszírozott jogosítványszerzők száma fog csökkenni, az átlag korosztály a 20-27 év közöttiek lesznek, akik már kényelmesebben, saját költségből tudják majd finanszírozni a tanfolyamot. Továbbá úgy gondolja, hogy a jogosítványszerzők számának csökkenése az oktatói közösség és az oktatómunka minőségbeli javulását okozza majd.

Amennyiben kevesebb számú diák kell, hogy eltartson ugyanannyi oktatót, akkor az autósiskoláknak már nem lesz érdeke ugyanakkora állománnyal dolgozni és csak a minőségi oktatást, a jó hírnevet kell maguk előtt tartsák. Ezzel elérhetővé válik, hogy minden diák jó élményként emlékezhessen vissza a jogosítványszerzésre és az oktatói közösségről is egy szebb kép alakulhasson ki – mondta.

Koroknai Imre, a Koroknai Autósiskola tulajdonosát is megkerestük, aki arról tájékoztatta a Haont, náluk nem volt visszaesés a járművezető-képzésben, továbbra is nagy az igény a jogosítványszerzésre. – Áraink csak annyival emelkedtek, melyet az üzemanyagár emelkedése megkövetelt. A jogosítvány megszerzése – ahogy az elmúlt évek során is már tapasztalható volt – a 18-25 év közötti fiatalok körében a legkeresettebb. A visszaigényelhető állami támogatás végett a kisgyermekes anyukák körében is megnőtt az igény a jogosítványszerzésre – jegyezte meg.

A diákok már most tudatosan készülnek a nyári gyakorlati vezetésekre, ezért már tavasszal elkezdik az elméleti tananyag elsajátítását. Bízunk benne, hogy autósiskolánkban továbbra sem várható visszaesés a jelentkezők részéről

– fűzte hozzá.

