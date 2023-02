„Ezt most miért?? Én értem, hogy a hajléktalanok zavarnak sok mindenkit, de a padot miért kell szétverni???” – fűzte hozzá a Debrecenben hallottam Facebook-csoport egyik tagja az általa szombaton feltöltött képekhez, melyek egy igencsak megviselt padot mutatnak, tippünk szerint a Bethlen utcán. Néhányan úgy vélték, talán valóban az zavart valakit, hogy azon a padon gyakran hajléktalanok tanyáznak, és nem akarta, hogy odaüljenek. „Engem is zavarnak a hajléktalanok de ez eszembe nem jutna. B*k ki magammal is, hogy szétverem azt a buszmegállót, ahová minden nap odatelepednek?” – írta valaki. Mások szerint különböző bódítő szereket/italokat fogyasztó, magukat ettől erősnek érző személyek tettek kárt az utcabútorban. Egy hozzászóló pedig arra tippelt, hogy tüzelőnek akarták elvinni a padot, csak megzavarták a tolvajokat. Egyvalaki pedig felvetette a lehetőséget, hogy az ülőalkamatosság az Ikeából származik, és most rakják össze…

HBN