Ismét megszervezték, idén több mint 300 fő részvételével Kaba Város Bálját - olvasható Bodó Sándor országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Mint írta, a vendégek sorában köszönthették dr. Hegedűs Csaba birkózó olimpiai bajnokot, sportdiplomatát, a település támogatóját.

Az este azonban a politikus számára nemcsak emiatt marad emlékezetes, hanem amiatt is, hogy az est során megkapta a Kaba Város Kiemelkedő Támogatója díjat is. Hozzátette, a bizalom és az elismerés ilyen látványos kifejezését nem is kérdéses, hogy mivel tudja meghálálni: munkával, munkával, munkával!