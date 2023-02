A betegellátás minőségének és biztonságának folyamatos javítása érdekében az elmúlt hetekben több átalakítás is történt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán. Februártól új, korszerű helyen fogadja a baleseti sérülteket az újonnan kialakított traumatológiai triázs, létrehozták az ortopédiai és traumatológiai szeptikus osztályt, az Egynapos Sebészeti Központ pedig új helyen folytatja működését – számolt be az egyetem hírportálja.

- Hasonlóan a sürgősségi betegellátáshoz, egy traumatológiai triázs kialakítására is egyre nagyobb igény mutatkozott az utóbbi időben. A triázsrendszer lényege, hogy a beteg érkezését követően azonnal állapotfelmérésben részesül, és aktuális státuszának megfelelően úgynevezett triázs kategóriába sorolják. Ez a kategória határozza meg, hogy az adott beteg milyen gyors orvosi ellátásra szorul, és mennyi időn belül kell megtörténni a szükséges beavatkozásnak.

Az új triázs ambulancia február közepétől működik, növelve a betegellátás minőségét és biztonságosságát

– hangsúlyozta a hirek.unideb.hu-nak Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke.

Az új traumatológiai triázsrendszer működését Ujvárosy Dóra, a DE Klinikai Központ Sürgősségi Klinika igazgatóhelyettese ismertette.

- Az átalakítás eredményeként a friss sérüléssel jelentkezők és az egyéb betegek már a beléptetéskor elkülönülnek egymástól. Az ajtó mellett kialakított új triázs helyiségben megtörténik a sérültek regisztrációja, a szakemberek gyors állapotfelmérést végeznek, elvégzik a triázs kategóriába sorolást, majd az orvosok ennek megfelelően vizsgálják meg a beteget. Addig is a sérültek folyamatos felügyelet alatt állnak az új helyiségben.

A betegellátást gyorsíthatja, hogy a traumatológiai triázs valamennyi ápolója speciális tanfolyami képzésben részesült, miáltal jogosulttá váltak arra, hogy a mentőszolgálattól átvegyék a betegeket, ehhez nincs szükség orvosra

– ismertette Ujvárosy Dóra.

A Kenézy Gyula Campuson a traumatológiai fekvőbeteg-ellátásban is jelentős fejlesztés zajlott. Az ortopédiai és a traumatológiai betegek számára kialakítottak egy külön szeptikus osztályt, ahol lehetőség van arra, hogy a fertőzött sebekkel ápolt pácienseket magas színvonalon kezeljék.

Az új osztály március elsején, huszonkét ággyal kezdi meg működését.

- A szeptikus osztályon több kisebb, kétágyas szobában is tudjuk izolálni a betegeket. Egy, az osztályhoz rendelt műtő is rendelkezésünkre áll, valamint egy posztoperatív őrzőt is kialakítottunk, ahol szoros megfigyelést, folyamatos monitorozást, további speciális ellátást és 24 órás felügyeletet biztosítunk betegeink számára – mondta Urbán Ferenc, a Traumatológiai- és Kézsebészeti Osztály osztályvezető főorvosa.

A napokban új helyen folytatja működését az Egynapos Sebészeti Központ, ahol kisebb, rutinszerű beavatkozásokat követően 24 órát nem meghaladó időt töltenek a betegek.

- Az itt elhelyezett betegek általában reggel jönnek, és a műtétet követően, néhány óra múlva már haza is mehetnek, de előfordul az is, hogy egy éjszakát bent kell tölteniük. Egyes ortopédiai, sebészeti, traumatológiai és urológia egynapos, rutinszerűen végzett sebészeti beavatkozások tartoznak ide, például lágyéksérv-operáció, epekő-eltávolítás, vesekőzúzás.

Március elsejétől az eddigi három helyett négy kijelölt műtőben végzik az egynapos sebészeti beavatkozásokat

– tájékoztatott Lampé Zsolt, az Egynapos Sebészeti Központ vezetője.

A Kenézy Gyula Campuson megvalósított fejlesztéseket hétfőn tekintette meg a Klinikai Központ vezetősége.

Forrás: unideb.hu

Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke hangsúlyozta:

az átgondolt átalakítások lehetővé teszik a folyamatos fejlődést és az európai élvonalba tartó, kiemelkedő színvonalú gyógyítást, szem előtt tartva a betegellátó tevékenység töretlen fejlesztését.

A Kenézy Gyula Campuson lezajlott korszerűsítések fontos részei a Klinikai Központ 2021. január elsején kezdődött integrációjának. A betegellátás biztonságának és minőségének folyamatos javítását célzó folyamat eredményeként a Klinikai Központ az ország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatójává alakult.