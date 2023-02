Hazai és nemzetközi gyógyszerkutatási, fejlesztési célú projektek eredményeinek bemutatására adott lehetőséget az a nemzetközi gyógyszerészeti konferencia amelyet a Debreceni Egyetemen, a Learning Centerben rendeztek csütörtökön és pénteken – számolt be a Debreceni Egyetem honlapja.

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara (DE GYTK) által szervezett találkozón négy szekcióban, magyarul és angolul összesen 32 hazai és külföldi (többek között angol, román és szerb) előadó osztotta meg tapasztalatait az elsősorban gyógyszerészekből álló közönséggel. A személyesen, illetve online formában tartott tízperces előadásokat ötperces vita, kérdés-felelek követte. Multidiszciplináris kutatócsoportok képviselőinek, Tudományos Diákköri Konferenciák résztvevőinek, PhD-hallgatóknak és fiatal kutatóknak egyaránt lehetőséget biztosítottak arra, hogy ismertessék munkájukat, valamint bekapcsolódjanak a program szervezésébe. A kar ipari partnerei szintén meghívást kaptak.

A konferencián gyógyszertechnológiai és -hatástani, biofarmáciai, farmakognóziai, gyógyszerészi kémiai, ipari és klinikai gyógyszerészeti, valamint gyógyszerfelügyeleti kérdésekkel is foglalkoztak. Szó volt például a koffeintartalmú szopogató tabletták előállításáról és vizsgálatáról, a gyógynövénykivonatokat tartalmazó nanokészítmények szájon át és helyileg történő alkalmazásáról, illetve a törkölyesszenciát is magában foglaló, külsőleg használható gyógyszerkészítmények formulálásáról is.