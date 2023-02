Bial Tibor cseh nagykövet volt ma Papp László vendége, számolt be Facebook-oldalán a debreceni polgármester. A nagykövettel a májusban megrendezendő City For The Future - Smart City Expo és B2B Üzleti Fórumról egyeztettek.

„Debrecen már tavaly is megjelent egy pavilonnal, ahol a városban zajló fejlesztéseket mutattuk be, városunk idén ismét képviselteti magát” – mutatott rá Papp László.