Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára, valamint dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének részvételével tartották meg az éves értékelő és feladatszabó értekezletet az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál. Az eseményen Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is részt vett – közölte a dandár hivatalos honlapja.

Dr. Farkas Sándor alezredes, a debreceni dandár parancsnoka értékelésében hangsúlyozta, hogy a számos gyakorlat és kiképzés mellett a katonai szervezet 2022. évi egyik legnagyobb feladata a Keleti Pajzs 2022 feladatban történő részvétel volt. A szomszédos országban zajló háborús helyzet kialakulását követően a határvédelmi feladatok támogatására felállított Észak-keleti Ideiglenes Alkalmi Kötelék gerincét és logisztikai biztosítását közel egy évig a dandár biztosította. Mindezt úgy, hogy a katonai szervezet több alegysége, valamint a NATO-nak felajánlott közepes dandár törzse is CREVAL ellenőrzésen (Combat Readiness Evalution of Headquarters and Units - Szárazföldi Parancsnokságok és Egységek Harckészültségének Értékelése) esett át, amelynek eredményeként 2023. január 1-től ez a szövetség számára felajánlott dandár szintű erő készenléti szolgálatba is lépett. Feladatszabásában a megújuló harceljárásmódok elsajátítását és begyakorlását tűzte ki célul, valamint kiemelte a dandár előtt álló gyakorlatokat és missziós szerepvállalást.

Hozzászólásában Gion Gábor államtitkár a haderő megújulását, valamint a toborzás és megtartás fontosságát hangsúlyozta, valamint beszélt a honvédség megújulása kapcsán létrejövő védelmi ipar jelentőségéről is. Kaszab Zoltán főtörzszászlós az altiszti állomány jelentőségére és felelősségére hívta fel a figyelmet, és kérte a parancsnokoktól az állomány támogatását, javasolta, hogy támaszkodjanak rájuk, használják tudásukat és tapasztalataikat a vezetők által meghatározott célok elérése érdekében.

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvéd Vezérkar főnöke elismerően beszélt a katonai szervezet előző évi teljesítményéről és azokról a kiképzés kapcsán bevezetett újításokról, amelyeknek több alkalommal is szemtanúja volt. A vezérkarfőnök, aki korábban a katonai szervezet parancsnoka is volt, a parancsnoksága idején sokszor emlegetett mottóval bocsátotta útra a dandár katonáit, irányt mutatva ezzel a jövőbeni parancsnoki elvárásoknak, miszerint: