A Gondosóra programról egyeztetett szerdán Széles Diána a Thomas Mann utcai idősek klubjában, erről Facebook-oldalán számolt be a debreceni alpolgármester. Mint arra a bejegyzés is rámutat, a kormány támogatásával elindult program egy jelzőrendszer, amely az otthonukban egyedül élő idősek biztonságérzetét növeli. Ha baj van, az óra segítségével egy gombnyomással elérhető a diszpécserközpont, ahol a segítségnyújtás folyamata el is indul.

A szerdai eseményen az eszközt használó klubtagok elmondták tapasztalataikat, az új igénylők pedig praktikus tanácsokat kaphattak.

„Arra biztatom a debreceni időseket, hogy éljenek ezzel az ingyenes lehetőséggel!” – hívta fel a figyelmet a bejegyzésben Széles Diána.

Részletes információt ezen az oldalon, vagy a Thomas Mann utcai idősek klubja telefonszámán (+36305353128) kaphatnak az érdeklődők.