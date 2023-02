Gondola Zsolt (Civil Fórum) szerint a kínai akkumulátorgyárral kapcsolatban jó lenne néhány dolgot helyre tenni. Madarasi István (MSZP) is utalt az általuk bizalomvesztésként megélt történésre, ami júniusban történt a közgyűlésben: az ellenzék megszavazta az infrastrukturális fejlesztést, ami a gazdasági övezet fejlesztéséhez szükséges, majd néhány nappal később bejelentették, hogy akkumulátorgyár fog épülni.

– Az az előterjesztés, amire most ön hivatkozik, az konkrét számokat tartalmazott: maximalizáltuk a DGÖ víz-, a gáz- és áramfelhasználási kapacitását. A 24 ezer köbméter víz akkor is 24 ezer köbméter, ha pihepaplan-gyár jön oda, és akkor is, ha akkumulátorgyár. Csak az a probléma, hogy az akkumulátorügyből politikát csináltak, és most a 24 ezer köbméter sok. Mi változik a 24 ezer köbméteren attól függően, hogy paplan- vagy akkumulátorgyár települ oda? – vetette fel a kérdést Papp László. Leszögezte azt is, hogy a kormányhivatal környezetvédelmi engedélyt adott ki ebben az ügyben.

A jelenleg hatályos határértékekhez képest is szigorúbb környezetvédelmi paramétereket határoztak meg ennek a gyárnak a működése kapcsán. Egyértelmű, hogy nem lehet környezetszennyező hatása ennek az üzemnek, be kell, és be is fogjuk tartatni a szabályokat. Az összes gazdasági egység, amit ott működik, bocsát ki akár környezetet terhelő anyagokat, de nem lehet környezetszennyező hatása

– nyomatékosította.

Az elhúzódó adok-kapokot követően az előterjesztést 25 igen, 6 nem és egy tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta.

KD