Végleg lehullt az álca a baloldali pártokról, akik mindeddig hangzatosan zöldfordulatot követeltek Magyarországon. Feketén-fehéren látszik, hogy külföldi megrendelőik parancsára Magyarország ellen dolgoznak, és bármikor képesek mindig mindennek az ellenkezőjét állítani - olvasható a Fidesz Debreceni Szervezetének közleményében, amellyel az ellenzék péntek reggeli sajtótájékoztatójára reagáltak.

Mint írják, az ellenzék hazudik reggel, éjjel meg este. A brüsszeli elvtársaik már bebizonyították, hogy nem érdekli őket az emberek véleménye és egyes tagállamokban már be is tiltották a népszavazás intézményét. Itt pedig azok, akik mindig kárhoztatták az emberek véleményének megkérdezését olyan sorsfordító kérdésekben, mint migráció, vagy éppen a különböző nemzeti konzultációk témái, most hirtelenjében mégis népszavazást akarnak.

Hiába, szükség van a szavazók adataira. Ennyire hazugnak és aljasnak lenni az már mindennek a teteje, de hát van annyi dollár, amitől vastag arcbőr növekszik. Nincs kétségünk afelől, hogy amikor civilekre hivatkoznak, akkor külföldről pénzelt aktivista csapatokról, Soros-féle szervezetekről van szó.

Hozzátették, a baloldal mindig elárulta a hazáját, de most Debrecenben szintet lépnek, mert elárulják lakóhelyüket is, hiszen máshonnan toborzott zsoldosokkal hergelik az itt élőket. Ami pedig a népszavazás hitelességét illeti, nem mehetnek el szó nélkül amellett, hogy az LMP ilyen irányú kezdeményezését a helyi választási bizottság még ősszel jóváhagyta, de azt a fáradtságot sem vették, hogy az ehhez kapcsolódó űrlapokat felvegyék.

Akkor most ki kíváncsi mire? Politikai hergelés, rövidtávú haszonszerzés, a guruló dollárokért és a hatalomért a baloldal bármire képes.